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Испания
29 марта 2025, 00:31 | Обновлено 29 марта 2025, 00:43
388
0

Известный клуб ведет переговоры по Лунину. Андрей выдвинул требование

Подписать украинского вратаря хочет турецкий клуб Галатасарай

29 марта 2025, 00:31 | Обновлено 29 марта 2025, 00:43
388
0
Известный клуб ведет переговоры по Лунину. Андрей выдвинул требование
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Турецкий «Галатасарай» начал переговоры по трансферу украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина, сообщил турецкий журналист Суат Умурхан в эфире YouTube-канала Futbol+.

По его информации, стамбульский клуб установил первые контакты с 26-летним голкипером. Украинец уже даже выдвинул первое требование к «Галатасараю», попросив гарантии стабильной игровой практики. Отмечается, что в турецком клубе положительно отреагировали на этот запрос Лунина.

Однако самой большой преградой для трансфера украинца в «Галатасарай» является позиция «Реала», который не очень хочет отпускать своего игрока. Несмотря на это, руководство турецкого клуба готово задействовать все свои ресурсы для подписания вратаря.

Ранее стало известно, по какой причине Лунин намерен покинуть «Реал» летом.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Галатасарай трансферы Ла Лиги трансферы чемпионат Турции по футболу выбор редакции
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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