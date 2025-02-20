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Лига чемпионов
20 февраля 2025, 22:33 |
273
0

ПСЖ установил рекорд за самую результативную победу клуба в еврокубках

Парижане вышли в 1/8 финала соревнования

20 февраля 2025, 22:33 |
273
0
ПСЖ установил рекорд за самую результативную победу клуба в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine

«ПСЖ» во встрече Лиги чемпионов против «Бреста» забил 7 голов и поставил клубный рекорд за самую крупную победу в истории еврокубков.

19 февраля в Париже состоялся поединок 1/16 финала ЛЧ между командами «ПСЖ» и «Брест». Игра завершилась разгромной победой хозяев со счетом 7:0.

«Брест» же, наоборот, установил антирекорд по наибольшему поражению для французских команд в Лиге чемпионов.

По сумме двух матчей (10:0) «ПСЖ» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, где встретится с «Ливерпулем» или «Барселоной».

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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