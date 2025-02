ПСЖ установил рекорд за самую результативную победу клуба в еврокубках

«ПСЖ» во встрече Лиги чемпионов против «Бреста» забил 7 голов и поставил клубный рекорд за самую крупную победу в истории еврокубков.

19 февраля в Париже состоялся поединок 1/16 финала ЛЧ между командами «ПСЖ» и «Брест». Игра завершилась разгромной победой хозяев со счетом 7:0.

«Брест» же, наоборот, установил антирекорд по наибольшему поражению для французских команд в Лиге чемпионов.

По сумме двух матчей (10:0) «ПСЖ» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, где встретится с «Ливерпулем» или «Барселоной».

7 - Paris SG recorded their biggest win in all European competitions (7-0). Conversely, Brest suffered the heaviest defeat for a French team in the UEFA Champions League. Mind-blowing. pic.twitter.com/C5fYRICpdu