ПСЖ установил рекорд за самую результативную победу клуба в еврокубках
Парижане вышли в 1/8 финала соревнования
«ПСЖ» во встрече Лиги чемпионов против «Бреста» забил 7 голов и поставил клубный рекорд за самую крупную победу в истории еврокубков.
19 февраля в Париже состоялся поединок 1/16 финала ЛЧ между командами «ПСЖ» и «Брест». Игра завершилась разгромной победой хозяев со счетом 7:0.
«Брест» же, наоборот, установил антирекорд по наибольшему поражению для французских команд в Лиге чемпионов.
По сумме двух матчей (10:0) «ПСЖ» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, где встретится с «Ливерпулем» или «Барселоной».
7 - Paris SG recorded their biggest win in all European competitions (7-0). Conversely, Brest suffered the heaviest defeat for a French team in the UEFA Champions League. Mind-blowing. pic.twitter.com/C5fYRICpdu— OptaJean (@OptaJean) February 19, 2025
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