Звезды на выход. В одном из лучших клубов мира планируется распродажа

В «ПСЖ» планируют продать некольких именитых игроков, сообщает El Nacional.

По информации источника, главный тренер французской команды Луис Энрике хочет провести чистку состава. Ее жертвами могут стать Джанлуиджи Доннарумма, Гонсалу Рамуш, Рандаль Коло Муани, Лукас Эрнандес и Марко Асенсио, выступающий на правах аренды за «Астон Виллу».

После 26 туров Лиги 1 «ПСЖ» идет на 1-м месте с 68 очками в активе. В 1/4 финала Лиги чемпионов французский клуб сыграет с «Астон Виллой».

Ранее сообщалось о том, что на героя сборной Украины охотится один из сильнейших клубов мира.