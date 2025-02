Мбаппе отметился интересным достижением в ЛЧ на Бернабеу и Камп Ноу

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе в матче против «Манчестер Сити» отметился тремя голами и стал первым игроком в истории Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов, который оформил хет-трик на стадионах «Сантьяго Бернабеу» и «Камп Ноу».

19 февраля в Мадриде состоялся поединок 1/16 финала ЛЧ между командами «Реал» и «Манчестер Сити». Игра завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

Мбаппе отметился хет-триком на «Камп Ноу» в 2021 году за «ПСЖ» в первом матче против «Барселоны» (1/8 финала Лиги чемпионов, 4:1 в пользу парижан).

В текущей кампании еврокубка Килиан провел 10 матчей, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу. «Сливочные» по сумме двух матчей (6:3) вышли в 1/8 финала соревнования, где встретятся с «Атлетико» или «Байером».

3 - Kylian Mbappé is the only player in the history of the European Cup/Champions League to score a hat-trick at the Santiago Bernabéu, with Real Madrid today against City, and at the Camp Nou, against Barcelona with PSG in 2021. Sidereal. pic.twitter.com/IfwhelsPzi