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  4. Мбаппе отметился интересным достижением в ЛЧ на Бернабеу и Камп Ноу
Лига чемпионов
20 февраля 2025, 19:30 |
301
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Мбаппе отметился интересным достижением в ЛЧ на Бернабеу и Камп Ноу

«Реал» вышел в 1/8 финала соревнования

20 февраля 2025, 19:30 |
301
0
Мбаппе отметился интересным достижением в ЛЧ на Бернабеу и Камп Ноу
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе в матче против «Манчестер Сити» отметился тремя голами и стал первым игроком в истории Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов, который оформил хет-трик на стадионах «Сантьяго Бернабеу» и «Камп Ноу».

19 февраля в Мадриде состоялся поединок 1/16 финала ЛЧ между командами «Реал» и «Манчестер Сити». Игра завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

Мбаппе отметился хет-триком на «Камп Ноу» в 2021 году за «ПСЖ» в первом матче против «Барселоны» (1/8 финала Лиги чемпионов, 4:1 в пользу парижан).

В текущей кампании еврокубка Килиан провел 10 матчей, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу. «Сливочные» по сумме двух матчей (6:3) вышли в 1/8 финала соревнования, где встретятся с «Атлетико» или «Байером».

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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