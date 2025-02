Впервые в истории плей-офф ЛЧ бельгийская команда выбила итальянскую

Впервые бельгийская команда («Брюгге») выбила итальянского соперника («Аталанта») на стадии плей-офф Лиги чемпионов по сумме двух матчей (5:2).

18 февраля в Италии на «Стадио Атлети Адзури д'Италия» состоялась вторая встреча 1/16 финала ЛЧ между командами «Аталанта» и «Брюгге». Поединок завершился победой гостей со счетом 3:1.

Если учитывать Кубок европейских чемпионов, то подобный случай в последний раз случился в сезоне 1981/1982, когда «Ювентус» вылетел от «Андерлехта».

«Брюгге» вышел в 1/8 финала турнира, где встретится с «Лиллем» или «Астон Виллой».

1 - For the first time a Belgian team have eliminated an Italian opponent in a direct elimination phase of the #ChampionsLeague; also considering the European Cup, it hadn't happened since the round of 16 in 1981-82 (Anderlecht v Juventus). Thud.#atalantabruges