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Лига чемпионов
19 февраля 2025, 20:25 |
409
3

Впервые в истории плей-офф ЛЧ бельгийская команда выбила итальянскую

«Аталанта» по сумме двух матчей вылетает из соревнования

19 февраля 2025, 20:25 |
409
3
Впервые в истории плей-офф ЛЧ бельгийская команда выбила итальянскую
Getty Images/Global Images Ukraine

Впервые бельгийская команда («Брюгге») выбила итальянского соперника («Аталанта») на стадии плей-офф Лиги чемпионов по сумме двух матчей (5:2).

18 февраля в Италии на «Стадио Атлети Адзури д'Италия» состоялась вторая встреча 1/16 финала ЛЧ между командами «Аталанта» и «Брюгге». Поединок завершился победой гостей со счетом 3:1.

Если учитывать Кубок европейских чемпионов, то подобный случай в последний раз случился в сезоне 1981/1982, когда «Ювентус» вылетел от «Андерлехта».

«Брюгге» вышел в 1/8 финала турнира, где встретится с «Лиллем» или «Астон Виллой».

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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Комментарии 3
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Harun Bakircioğlu
Италия вообще отличилась. Скорее всего этот сезон будет провальный по сравнению с предыдущими двумя.
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+2
Андрій Заліщук
в Україні таке було у Шахтаря, коли вибили Рому в ЛЧ 2010-11, більше не пам'ятаю такого, ще в ЛЄ Дніпро вибило Наполі в півфіналі 2014-15
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+1
Stan S.
И Селтик вчера мог выбить Баварию. Команды сильно выровнялись. Возможно это не последний такой случай.
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+1
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