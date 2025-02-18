АНТОНИ: «Здесь я могу показать футбол, который привел меня в Европу»
Бразильский футболист Антони после перехода в «Бетис» обрел второе дыхание
Антони в зимнее трансферное окно на правах аренды перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Бетис». Смена клуба положительно повлияла на игрока. В четырех поединках Антони забил три мяча и отдал одну результативную передачу.
Антони чувствует себя комфортно в новом клубе. Игрок счастлив в «Бетисе», сообщает известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо.
«Самое главное в жизни – быть счастливым, а я счастлив в «Бетисе». Все происходит само собой. Здесь я могу показывать тот футбол, который привел меня в Европу», – цитирует футболиста Романо
В турнирной таблице Ла Лиги «Бетис» занимает восьмое место. У команды 32 очка после 24 матчей (8 побед, 8 ничьих и 8 поражений).
Ранее сообщалось, что Антони в последних трех матчах забил больше голов, чем весь состав «Манчестер Юнайтед».
🇧🇷 Antony: “The most important thing is to be happy and I am very happy at Real Betis. Things happen naturally!”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 18, 2025
“Here I can show the football that brought me to Europe”. pic.twitter.com/vwy3WMZJ90
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