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  4. АНТОНИ: «Здесь я могу показать футбол, который привел меня в Европу»
Испания
18 февраля 2025, 18:26 | Обновлено 18 февраля 2025, 18:27
621
2

АНТОНИ: «Здесь я могу показать футбол, который привел меня в Европу»

Бразильский футболист Антони после перехода в «Бетис» обрел второе дыхание

18 февраля 2025, 18:26 | Обновлено 18 февраля 2025, 18:27
621
2
АНТОНИ: «Здесь я могу показать футбол, который привел меня в Европу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Антони

Антони в зимнее трансферное окно на правах аренды перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Бетис». Смена клуба положительно повлияла на игрока. В четырех поединках Антони забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Антони чувствует себя комфортно в новом клубе. Игрок счастлив в «Бетисе», сообщает известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

«Самое главное в жизни – быть счастливым, а я счастлив в «Бетисе». Все происходит само собой. Здесь я могу показывать тот футбол, который привел меня в Европу», – цитирует футболиста Романо

В турнирной таблице Ла Лиги «Бетис» занимает восьмое место. У команды 32 очка после 24 матчей (8 побед, 8 ничьих и 8 поражений).

Ранее сообщалось, что Антони в последних трех матчах забил больше голов, чем весь состав «Манчестер Юнайтед».

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Антони (Матеус дос Сантос) Бетис Манчестер Юнайтед чемпионат Испании по футболу Ла Лига аренда игрока Фабрицио Романо
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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ivankondrat96
Що називається, знайшов свою команду. Три м'ячі за чотири матчі пристойний результат
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Stan S.
Тю, мог бы сидеть на лавке и получать миллионы. Не шарит просто. 
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