АНТОНИ: «Здесь я могу показать футбол, который привел меня в Европу»

Антони в зимнее трансферное окно на правах аренды перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Бетис». Смена клуба положительно повлияла на игрока. В четырех поединках Антони забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Антони чувствует себя комфортно в новом клубе. Игрок счастлив в «Бетисе», сообщает известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

«Самое главное в жизни – быть счастливым, а я счастлив в «Бетисе». Все происходит само собой. Здесь я могу показывать тот футбол, который привел меня в Европу», – цитирует футболиста Романо

В турнирной таблице Ла Лиги «Бетис» занимает восьмое место. У команды 32 очка после 24 матчей (8 побед, 8 ничьих и 8 поражений).

Ранее сообщалось, что Антони в последних трех матчах забил больше голов, чем весь состав «Манчестер Юнайтед».

🇧🇷 Antony: “The most important thing is to be happy and I am very happy at Real Betis. Things happen naturally!”.



“Here I can show the football that brought me to Europe”. pic.twitter.com/vwy3WMZJ90