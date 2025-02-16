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  4. Он отказался учиться. 18-летний Фонсека заработал $741 тысячу за 2 месяца
ATP
16 февраля 2025, 23:32 |
758
0

Он отказался учиться. 18-летний Фонсека заработал $741 тысячу за 2 месяца

Жоау уже идет 68-м в рейтинге АТР, на следующей неделе предстоит защита 1/4 финала в Рио

16 февраля 2025, 23:32 |
758
0
Он отказался учиться. 18-летний Фонсека заработал $741 тысячу за 2 месяца
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Фонсека

Бразильский теннисист Жоау Фонсека, которому 21 августа 2025 года только исполнится 19 лет, выиграв свой первый трофей на уровне АТР, став чемпионом на грунтовых соревнованиях в Буэнос-Айресе.

За титул в столице Аргентины Жоау получит не только 250 очков, которые гарантируют ему 68-ю позицию в рейтинге АТР, но и $100,160.

Вообще Жоау за последние два месяца заработал 741 тысячу долларов. Все началось на молодежном Итоговом турнире, где он в качестве непобежденного чемпиона забрал чек в 500 тысяч.

Далее последовал «разминочный» челленджер в Канберре перед Australian Open – трофей, 125 очков в рейтинг и $28 400. А на самом мейджоре он прошел сито квалификации и 1-й раунд, заработав 112 500 долларов. Если все приплюсовать, то получится та самая круглая сумма в 741 тысячу.

На следующей неделе Фонсека выступит на соревнованиях АТР 500 в Рио-де-Жанейро, где ему предстоит защита прошлогоднего четвертьфинала. Именно в прошлом сезоне о Жоау начали узнавать благодаря успешному выступлению в Бразилии.

Тогда же Фонсека признался, что отказался от учебы в колледже ради профессиональной карьеры:

«Это было невероятно трудное решение для меня и моей семьи, поскольку я мечтал учится в колледже в Шарлоттсвилле, о спорте, который я люблю, с замечательной командой и тренером, но в последние несколько месяцев профессиональный теннис позвал меня так, что я просто не мог сказать «нет», – заявил Жоау год назад после Рио, куда организаторы предоставили ему wild card.

Благодаря трофею в Буэнос-Айресе Жоау пробил отметку в 1 миллион долларов призовых за карьеру.

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Жоау Фонсека призовые ATP Буэнос-Айрес ATP Рио-де-Жанейро
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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