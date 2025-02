Он отказался учиться. 18-летний Фонсека заработал $741 тысячу за 2 месяца

Бразильский теннисист Жоау Фонсека, которому 21 августа 2025 года только исполнится 19 лет, выиграв свой первый трофей на уровне АТР, став чемпионом на грунтовых соревнованиях в Буэнос-Айресе.

За титул в столице Аргентины Жоау получит не только 250 очков, которые гарантируют ему 68-ю позицию в рейтинге АТР, но и $100,160.

Вообще Жоау за последние два месяца заработал 741 тысячу долларов. Все началось на молодежном Итоговом турнире, где он в качестве непобежденного чемпиона забрал чек в 500 тысяч.

Далее последовал «разминочный» челленджер в Канберре перед Australian Open – трофей, 125 очков в рейтинг и $28 400. А на самом мейджоре он прошел сито квалификации и 1-й раунд, заработав 112 500 долларов. Если все приплюсовать, то получится та самая круглая сумма в 741 тысячу.

На следующей неделе Фонсека выступит на соревнованиях АТР 500 в Рио-де-Жанейро, где ему предстоит защита прошлогоднего четвертьфинала. Именно в прошлом сезоне о Жоау начали узнавать благодаря успешному выступлению в Бразилии.

Тогда же Фонсека признался, что отказался от учебы в колледже ради профессиональной карьеры:

«Это было невероятно трудное решение для меня и моей семьи, поскольку я мечтал учится в колледже в Шарлоттсвилле, о спорте, который я люблю, с замечательной командой и тренером, но в последние несколько месяцев профессиональный теннис позвал меня так, что я просто не мог сказать «нет», – заявил Жоау год назад после Рио, куда организаторы предоставили ему wild card.

Благодаря трофею в Буэнос-Айресе Жоау пробил отметку в 1 миллион долларов призовых за карьеру.

AQUI É BRASIL 🇧🇷



Joao Fonseca is the first Brazilian champion in Buenos Aires since the great @gugakuerten in 2001! pic.twitter.com/mauKjmm5FS