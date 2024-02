Продолжает удивлять. 17-летний бразилец выиграл у Гарина в Рио-да-Жанейро

17-летний бразильский теннисист Жоау Фонсека (АТР 655) вышел в четвертьфинал грунтового турнира АТР 500 в Рио-да-Жанейро (Бразилия).

Во 2-м раунде бразилец в двух сетах обыграл экс-17-ю ракетку мира Кристиана Гарина (Чили, ATP 88) за 1 час и 31 минуту.

АТР 500 Рио-да-Жанейро. Грунт. 1/8 финала

Жоау Фонсека (Бразилия) [WC] – Кристиан Гарин (Чили) – 6:4, 6:4

Это была первая встреча теннисистов.

Для Жоау этого всего 2-я победа на уровне АТР. На старте соревнований в Рио Фонсека в двух партиях закрыл Артура Фиса, став самым молодым теннисистом в истории, который выиграл в матче АТР.

Также Фонсека теперь является самым молодым четвертьфиналистом из Бразилии.

В следующем раунде Жоау сыграет против Марино Навоне (Аргентина, ATP 113).

🇧🇷 Revelry in Rio 🇧🇷



17-year-old Joao Fonseca becomes the youngest Brazilian tour-level quarter-finalist in the Open Era defeating Garin 6-4 6-4!@RioOpenOficial | #RioOpen10Anos pic.twitter.com/CdxAQduBsD