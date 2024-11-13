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Франция
13 ноября 2024, 23:54 | Обновлено 13 ноября 2024, 23:56
201
0

Интересный выбор. Реал интересуется защитником ПСВ

Оливье Боскальи может стать игроком Реала

13 ноября 2024, 23:54 | Обновлено 13 ноября 2024, 23:56
201
0
Интересный выбор. Реал интересуется защитником ПСВ
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Боскальи

Мадридский «Реал» заинтересован в подписании французского защитника ПСВ Оливье Боскальи, сообщает Cadena SER.

Заинтересованность выросла после травмы Эдера Милитао, который выбыл до конца сезона. Однако, за французом в Мадриде следят не первый год.

В текущем сезоне Оливье Боскальи провел 16 матчей и отдал 3 ассиста.

Стала известна дата возвращения Тибо Куртуа на поле.

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ПСВ Реал Мадрид трансферы Ла Лиги трансферы Эдер Милитао
Данііл Киріяка Источник: Cadena Ser
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