Франция13 ноября 2024, 23:54 | Обновлено 13 ноября 2024, 23:56
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Интересный выбор. Реал интересуется защитником ПСВ
Оливье Боскальи может стать игроком Реала
13 ноября 2024, 23:54 | Обновлено 13 ноября 2024, 23:56
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Мадридский «Реал» заинтересован в подписании французского защитника ПСВ Оливье Боскальи, сообщает Cadena SER.
Заинтересованность выросла после травмы Эдера Милитао, который выбыл до конца сезона. Однако, за французом в Мадриде следят не первый год.
В текущем сезоне Оливье Боскальи провел 16 матчей и отдал 3 ассиста.
Стала известна дата возвращения Тибо Куртуа на поле.
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