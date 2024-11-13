Интересный выбор. Реал интересуется защитником ПСВ

Мадридский «Реал» заинтересован в подписании французского защитника ПСВ Оливье Боскальи, сообщает Cadena SER.

Заинтересованность выросла после травмы Эдера Милитао, который выбыл до конца сезона. Однако, за французом в Мадриде следят не первый год.

В текущем сезоне Оливье Боскальи провел 16 матчей и отдал 3 ассиста.

Стала известна дата возвращения Тибо Куртуа на поле.