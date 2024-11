Известно, когда Куртуа вернется в состав Реала после травмы

Звездный бельгийский вратарь Тибо Куртуа пропустил пять из последних семи матчей «Реала» из-за травмы.

По информации известного журналиста The Athletic Марио Кортегана, бельгийский вратарь вернется в стартовый состав после перерыва на матчи сборных. Куртуа сыграет уже 24 ноября против «Леганеса» в Ла Лиге. Украинский вратарь Андрей Лунин вернется на скамейку запасных «королевского клуба».

Ранее тренерский штаб сборной Бельгии связывался с вратарем «Реала» Тибо Куртуа, желая вернуть игрока в национальную команду, однако снова получил отказ.

