Куртуа снова отказался играть за сборную Бельгии. Уже три таких игрока

Тренерский штаб сборной Бельгии связывался с вратарем «Реала» Тибо Куртуа, желая вернуть игрока в национальную команду, однако снова получил отказ.

Сообщается, что кипер не собирается выступать за национальную команду, пока ее наставником остается Доменико Тедеско. Летом Куртуа пропустил из-за этого Евро-2024, хотя к тому времени успел восстановиться после травм.

Куртуа провел за сборную 102 матча.

Ранее выступать за национальную команду отказались Кевин де Брюйне и Ромелу Лукаку, однако пояснили это тяжелым графиком. Они не сыграют в Лиге наций, но планируют вернуться в отборе ЧМ-2026.