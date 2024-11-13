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Испания
13 ноября 2024, 16:35 | Обновлено 13 ноября 2024, 16:49
1281
1

Куртуа снова отказался играть за сборную Бельгии. Уже три таких игрока

Вратарь отказывается выступать за сборную

13 ноября 2024, 16:35 | Обновлено 13 ноября 2024, 16:49
1281
1
Куртуа снова отказался играть за сборную Бельгии. Уже три таких игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Тренерский штаб сборной Бельгии связывался с вратарем «Реала» Тибо Куртуа, желая вернуть игрока в национальную команду, однако снова получил отказ.

Сообщается, что кипер не собирается выступать за национальную команду, пока ее наставником остается Доменико Тедеско. Летом Куртуа пропустил из-за этого Евро-2024, хотя к тому времени успел восстановиться после травм.

Куртуа провел за сборную 102 матча.

Ранее выступать за национальную команду отказались Кевин де Брюйне и Ромелу Лукаку, однако пояснили это тяжелым графиком. Они не сыграют в Лиге наций, но планируют вернуться в отборе ЧМ-2026.

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Тибо Куртуа сборная Бельгии по футболу Доменико Тедеско Лига наций Ромелу Лукаку Кевин де Брюйне
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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Перець
в збірній України теж потихеньку гравці відмовляються грати
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