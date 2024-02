Бразильский теннисист 2006 года рождения Жоау Фонсека (АТР 655) успешно стартовал на грунтовом турнире АТР 500 в Рио-да-Жанейро (Бразилия).

В 1/16 финала бразилец в двух сетах обыграла Артура Фиса (Франция, ATP 36) за 1 час и 31 минуту.

АТР 500 Рио-да-Жанейро. Грунт. 1/16 финала

Артур Фис (Франция) [7] – Жоау Фонсека (Бразилия) [WC] – 0:6, 4:6

Это была первая встреча теннисистов.

17-летний Фонсека, который родился 21 августа 2006 года, стал самым молодым теннисистом в истории, который выиграл матч на уровне АТР.

Интересно, что Артур Фис является самым молодым победителем турнира АТР. Ему сейчас 19 лет (12 июня 2004 год).

В 1/8 финала 500-тысячника в Рио Жоау Фонсека сыграет против Кристина Гарина (Чили, ATP 88). Гарин брал трофей в Бразилии в 2020 году.

ВИДЕО. Парень 2006 года рождения выиграл матч на уровне АТР, установив рекорд

His country. His moment ✨



17-year-old Joao Fonseca of Brazil defeats Fils 6-0 6-4 to become the first player born in 2006 or later to win a match on the ATP Tour!#RioOpen10Anos pic.twitter.com/UppG0gGeAA