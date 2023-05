Самый молодой чемпион турнира АТР. Игрок 2004 года выиграл трофей в Лионе

18-летний французский теннисист Артур Фис (АТР 112) выиграл грунтовой турнир серии АТР 250 в Лионе (Франция).

В матче за титул француз в двух сетах обыграл Франсиско Черундоло (Аргентина, ATP 28) за 1 час и 34 минуты.

ATP 250 Лион. Грунт. Финал

Артур Фис (Франция) – Франсиско Черундоло (Аргентина) [4] – 6:3, 7:5

Фис родился 12 июня 2004 года. Для юного француза этот трофей стал первым в его карьере. Также Фис стал самым молодым игроком, который выиграл титул на уровне АТР.

Хайлайты матча:

FIRST ATP TOUR TITLE 👏@ArthurFils1 becomes the youngest Lyon champion after defeating Francisco Cerundolo 6-3 7-5 🔥@OpenParcARA | #OpenParc pic.twitter.com/Wueue527XP