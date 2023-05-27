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  4. Самый молодой чемпион турнира АТР. Игрок 2004 года выиграл трофей в Лионе
ATP
27 мая 2023, 22:55 |
163
0

Самый молодой чемпион турнира АТР. Игрок 2004 года выиграл трофей в Лионе

Артур Фис обыграл Франсиско Черундоло в финале французского 250-тысячника

27 мая 2023, 22:55 |
163
0
Самый молодой чемпион турнира АТР. Игрок 2004 года выиграл трофей в Лионе
ATP. Артур Фис

18-летний французский теннисист Артур Фис (АТР 112) выиграл грунтовой турнир серии АТР 250 в Лионе (Франция).

В матче за титул француз в двух сетах обыграл Франсиско Черундоло (Аргентина, ATP 28) за 1 час и 34 минуты.

ATP 250 Лион. Грунт. Финал

Артур Фис (Франция) – Франсиско Черундоло (Аргентина) [4] – 6:3, 7:5

Фис родился 12 июня 2004 года. Для юного француза этот трофей стал первым в его карьере. Также Фис стал самым молодым игроком, который выиграл титул на уровне АТР.

Хайлайты матча:

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Источник Sport.ua
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