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  4. Игрока АПЛ подозревают в изнасиловании женщин. Это партнер украинца?
Англия
13 ноября 2024, 23:05 |
523
3

Игрока АПЛ подозревают в изнасиловании женщин. Это партнер украинца?

В Англии разгорелся скандал

13 ноября 2024, 23:05 |
523
3
Игрока АПЛ подозревают в изнасиловании женщин. Это партнер украинца?
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Партей

Одного из игроков Английской премьер-лиги обвиняют в изнасиловании трех женщин.

Полиция Лондона уже успела опросить подозреваемого. Футболист уже находится под следствием по обвинениям в изнасиловании троих женщин.

Отмечается, что футболисту около 30 лет и он защищает цвета «Арсенала». Источник утверждает, что вероятно речь идет об одноклубнике Александра Зинченко Томасе Партей.

Одна из пострадавших намекает на Партей, но не называет его имени. Она утверждает, что футболист постоянно давит на нее и заставляет молчать.

Ранее известный французский нападающий Виссам Бен Еддер получил 2 года и 6 месяцев тюремного заключения по делу о сексуальном насилии.

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Томас Партей чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига изнасилование Арсенал Лондон
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
ЛУТШЕ МНЕ И МАЕЙ КРОТО БОТО БАНДЕ ПАЗВАНИЛ МЫ БЫ СРАДАСТЮ НА ЕВО ДУБИНКЕ ПАКАТАЛИСЬ ЭЩЕ БЫ ДАБАВКУ ПРАСИЛИ
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+1
saltim
Да вы батенька маньяк!
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0
Demid Romanchik
Главное, чтобы он Зинку нашу не жахнул
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-1
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