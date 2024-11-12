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  4. Топ-бомбардир приговорен к 2 годам заключения. Что он натворил?
Франция
12 ноября 2024, 16:27 |
278
0

Топ-бомбардир приговорен к 2 годам заключения. Что он натворил?

Висам Бен Йеддер обвиняется в сексуальном насилии

12 ноября 2024, 16:27 |
278
0
Топ-бомбардир приговорен к 2 годам заключения. Что он натворил?
ФК Монако. Виссам Бен Йеддер

Известный французский нападающий Виссам Бен Йеддер получил 2 года и 6 месяцев тюремного заключения по делу о сексуальном насилии. Об этом сообщает издание RMC Sport.

По информации источника, 18 месяцев из 30 являются условным сроком. Также 34-летний футболист обязан выплатить жертве 5000 евро в качестве моральной компенсации и покрыть судебные издержки.

Интересно, что в декабре игрока ждет еще один суд – за обвинение в психологическом насилии по отношению к своей бывшей жене.

С лета 2024 года Виссам Бен Йеддер является свободным агентом. В прошлом сезоне он забил 20 голов в 34 матчах за «Монако», после чего покинул клуб по завершению контракта.

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Виссам Бен Йеддер чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) изнасилование суд lifestyle
Дмитро Вербинський Источник: RMC Sport
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