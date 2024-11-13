Замена Левандовски. Сенсационный нападающий может перейти в Барселону

Испанский нападающий «Порту» Саму Омородион может стать заменой Роберта Левандовски, сообщает El Nacional.

36-летний поляк может покинуть Каталонию уже летом, особенно если получит хорошее предложение с точки зрения зарплаты.

Подписание испанского страйкера обошлось бы «сине-гранатовым» приблизительно в 40 миллионов евро, что является вполне подъемной суммой. Президент клуба предложил кандидатуру игрока главному тренеру команды Ханси Флику.

В текущем сезоне Саму Омородион провел 12 матчей на клубном уровне и забил 12 голов.

Звезда «Манчестер Сити» может присоединиться к «Барселоне».