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Испания
13 ноября 2024, 22:48 | Обновлено 13 ноября 2024, 23:15
785
1

Замена Левандовски. Сенсационный нападающий может перейти в Барселону

Саму Омородион может перейти в «Барселону»

13 ноября 2024, 22:48 | Обновлено 13 ноября 2024, 23:15
785
1
Замена Левандовски. Сенсационный нападающий может перейти в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Саму Омородион

Испанский нападающий «Порту» Саму Омородион может стать заменой Роберта Левандовски, сообщает El Nacional.

36-летний поляк может покинуть Каталонию уже летом, особенно если получит хорошее предложение с точки зрения зарплаты.

Подписание испанского страйкера обошлось бы «сине-гранатовым» приблизительно в 40 миллионов евро, что является вполне подъемной суммой. Президент клуба предложил кандидатуру игрока главному тренеру команды Ханси Флику.

В текущем сезоне Саму Омородион провел 12 матчей на клубном уровне и забил 12 голов.

Звезда «Манчестер Сити» может присоединиться к «Барселоне».

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Саму Омородион Барселона Порту трансферы Ла Лиги Роберт Левандовски трансферы
Данііл Киріяка Источник: El Nacional
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Voxa Hvedyk
Бауман не з Коломиї а з уродженць Болотна.
Його батьки з Коломиї.
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