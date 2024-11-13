Замена Левандовски. Сенсационный нападающий может перейти в Барселону
Саму Омородион может перейти в «Барселону»
Испанский нападающий «Порту» Саму Омородион может стать заменой Роберта Левандовски, сообщает El Nacional.
36-летний поляк может покинуть Каталонию уже летом, особенно если получит хорошее предложение с точки зрения зарплаты.
Подписание испанского страйкера обошлось бы «сине-гранатовым» приблизительно в 40 миллионов евро, что является вполне подъемной суммой. Президент клуба предложил кандидатуру игрока главному тренеру команды Ханси Флику.
В текущем сезоне Саму Омородион провел 12 матчей на клубном уровне и забил 12 голов.
Звезда «Манчестер Сити» может присоединиться к «Барселоне».
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