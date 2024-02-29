17-летний бразильский теннисист пожертвовал учебой в колледже ради карьеры

17-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека объявил о том, что он откажется от права обучения в колледже и станет профессионалом в 2024 году:

«Это было невероятно трудное решение для меня и моей семьи, поскольку я мечтал учится в колледже в Шарлоттсвилле, о спорте, который я люблю, с замечательной командой и тренером, но в последние несколько месяцев профессиональный теннис позвал меня так, что я просто не мог сказать «нет», – заявил Жоау.

Отметим, что Фонсека на прошлой неделе дошел до четвертьфинала на турнире ATP 500 в Рио, став самым молодым четвертьфиналистом на таком уровне с 2014 года.