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ATP
29 февраля 2024, 18:48 |
58
0

17-летний бразильский теннисист пожертвовал учебой в колледже ради карьеры

Жоао Фонсека будет идти по пути профессионального теннисиcта

29 февраля 2024, 18:48 |
58
0
17-летний бразильский теннисист пожертвовал учебой в колледже ради карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Фонсека

17-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека объявил о том, что он откажется от права обучения в колледже и станет профессионалом в 2024 году:

«Это было невероятно трудное решение для меня и моей семьи, поскольку я мечтал учится в колледже в Шарлоттсвилле, о спорте, который я люблю, с замечательной командой и тренером, но в последние несколько месяцев профессиональный теннис позвал меня так, что я просто не мог сказать «нет», – заявил Жоау.

Отметим, что Фонсека на прошлой неделе дошел до четвертьфинала на турнире ATP 500 в Рио, став самым молодым четвертьфиналистом на таком уровне с 2014 года.

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Источник Instagram
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