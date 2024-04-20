Стали известны финалисты на турнирах в Барселоне, Мюнхене и Бухаресте

Состоялись полуфиналы на трех грунтовых турнирах ATP.

На самом престижном категории ATP 500 титул разыграют финалисты Мастерса в Монте-Карло Каспер Рууд и Стефанос Циципас. Норвежец может выиграть самый крупный титул в карьере, Циципас ранее проиграл 10 из 10 матчей за титул на соревнованиях такой категории.

В Мюнхене за трофей сразятся Тэйлор Фриц и Ян-Леннард Штруфф. Для американца это будет первый финал на грунте, немец деклассировал в полуфинале чемпиона двух последних розыгрышей Хольгера Руне.

В Бухаресте места в финале завоевали Мартон Фучович и Мариано Навоне. Аргентинец выиграл уже 19 матчей на грунте в текущем сезоне.

ATP 500 Барселона. Полуфинал

Каспер Рууд (Норвегия) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – 7:6(6), 6:4

Стефанос Циципас (Греция) – Душан Лайович (Сербия) – 5:7, 6:4, 6:2

ATP 250 Мюнхен. Полуфинал

Тэйлор Фритц (США) – Кристиан Гарин (Чили) – 6:3, 6:4

Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Хольгер Руне (Дания) – 6:2, 6:0

ATP 250 Бухарест. Полуфинал

Мартон Фучович (Венгрия) – Алехандро Табило (Чили) – 6:4, 6:4

Мариано Навоне (Аргентина) – Грегуар Баррер (Франция) – 6:3, 6:4