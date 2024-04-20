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ATP
20 апреля 2024, 21:50 | Обновлено 20 апреля 2024, 21:51
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Стали известны финалисты на турнирах в Барселоне, Мюнхене и Бухаресте

Каспер Рууд и Стефанос Циципас сыграют во втором финале подряд

20 апреля 2024, 21:50 | Обновлено 20 апреля 2024, 21:51
191
0
Стали известны финалисты на турнирах в Барселоне, Мюнхене и Бухаресте
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд

Состоялись полуфиналы на трех грунтовых турнирах ATP.

На самом престижном категории ATP 500 титул разыграют финалисты Мастерса в Монте-Карло Каспер Рууд и Стефанос Циципас. Норвежец может выиграть самый крупный титул в карьере, Циципас ранее проиграл 10 из 10 матчей за титул на соревнованиях такой категории.

В Мюнхене за трофей сразятся Тэйлор Фриц и Ян-Леннард Штруфф. Для американца это будет первый финал на грунте, немец деклассировал в полуфинале чемпиона двух последних розыгрышей Хольгера Руне.

В Бухаресте места в финале завоевали Мартон Фучович и Мариано Навоне. Аргентинец выиграл уже 19 матчей на грунте в текущем сезоне.

ATP 500 Барселона. Полуфинал

Каспер Рууд (Норвегия) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – 7:6(6), 6:4
Стефанос Циципас (Греция) – Душан Лайович (Сербия) – 5:7, 6:4, 6:2

ATP 250 Мюнхен. Полуфинал

Тэйлор Фритц (США) – Кристиан Гарин (Чили) – 6:3, 6:4
Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Хольгер Руне (Дания) – 6:2, 6:0

ATP 250 Бухарест. Полуфинал

Мартон Фучович (Венгрия) – Алехандро Табило (Чили) – 6:4, 6:4
Мариано Навоне (Аргентина) – Грегуар Баррер (Франция) – 6:3, 6:4

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ATP Барселона ATP Мюнхен ATP Бухарест Каспер Рууд Томас Мартин Этчеверри Стефанос Циципас Душан Лайович Тейлор Фритц Кристиан Гарин Ян-Леннард Штруфф Хольгер Руне Мартон Фучович Алехандро Табило Грегуар Баррер
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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