Стали известны финалисты на турнирах в Барселоне, Мюнхене и Бухаресте
Каспер Рууд и Стефанос Циципас сыграют во втором финале подряд
Состоялись полуфиналы на трех грунтовых турнирах ATP.
На самом престижном категории ATP 500 титул разыграют финалисты Мастерса в Монте-Карло Каспер Рууд и Стефанос Циципас. Норвежец может выиграть самый крупный титул в карьере, Циципас ранее проиграл 10 из 10 матчей за титул на соревнованиях такой категории.
В Мюнхене за трофей сразятся Тэйлор Фриц и Ян-Леннард Штруфф. Для американца это будет первый финал на грунте, немец деклассировал в полуфинале чемпиона двух последних розыгрышей Хольгера Руне.
В Бухаресте места в финале завоевали Мартон Фучович и Мариано Навоне. Аргентинец выиграл уже 19 матчей на грунте в текущем сезоне.
ATP 500 Барселона. Полуфинал
Каспер Рууд (Норвегия) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – 7:6(6), 6:4
Стефанос Циципас (Греция) – Душан Лайович (Сербия) – 5:7, 6:4, 6:2
ATP 250 Мюнхен. Полуфинал
Тэйлор Фритц (США) – Кристиан Гарин (Чили) – 6:3, 6:4
Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Хольгер Руне (Дания) – 6:2, 6:0
ATP 250 Бухарест. Полуфинал
Мартон Фучович (Венгрия) – Алехандро Табило (Чили) – 6:4, 6:4
Мариано Навоне (Аргентина) – Грегуар Баррер (Франция) – 6:3, 6:4
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