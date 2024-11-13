«Тен Хагу не очень повезло». Де Лигт – про уволенного коуча МЮ

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Маттейс Де Лигт прокомментировал увольнение Эрика тен Хага с поста тренера «манкунианцев» для De Telegraaf.

«Тен Хагу не очень повезло. Мы хорошо играли во многих играх, но не воспользовались шансами, которые имели. Жаль, что все закончилось так. Он привел меня в «Манчестер Юнайтед», целью было достичь успеха вместе с Эриком».

В текущем сезоне Маттейс Де Лигт провел 12 матчей на клубном уровне, отличился одним голом.

Партнеры Миколенко и Забарного заинтересовали «Манчестер Юнайтед».