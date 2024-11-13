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Англия
13 ноября 2024, 21:12 | Обновлено 13 ноября 2024, 21:13
302
0

Партнеры Миколенко и Забарного могут перейти в МЮ. Что известно?

Милош Керкез и Джарред Брантуэйт попали в сферу интересов «манкунианцев»

13 ноября 2024, 21:12 | Обновлено 13 ноября 2024, 21:13
302
0
Партнеры Миколенко и Забарного могут перейти в МЮ. Что известно?
Getty Images/Global Images Ukraine. Милош Керкез

Английский защитник «Эвертона» Джарред Брантуэйт и венгерский защитник «Борнмута» Милош Керкез попали в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», сообщает Football Insider.

Брантуэйт рассматривает «ирисками» как ключевой и самый ценный игрок, потому клуб планирует отпустить партнера Виталия Миколенко за сумму приблизительно в 70 миллионов евро.

Что касается Керкеза, то одной из причин вероятного подписания венгра является абсолютная неуверенность «манкунианцев» в укомплектованности позиции левого защитника. Люк Шоу, который в очередной раз травмировался, и Тирелл Маласия, вышедший на пол впервые ща 18 месяцев, явно не внушают доверия. «Вишни» готовятся к возможному уходу нескольких своих молодых игроков, в том числе Милоша Керкеза и Ильи Забарного, потому клубу из Манчестера придется поспешить, если они действительно хотят подписать венгра.

В текущем сезоне Джарред Брантуэйт сыграл 4 матча на клубном уровне, без результативных действий. Милош Керкез на клубном уровне сыграл 11 матчей и отдал 2 голевых передачи.

«Манчестер Юнайтед» мог подписать Андрея Шевченко после его знаменитого хет-трика.

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Милош Керкез Борнмут Илья Забарный Джарред Брантуэйт Эвертон Виталий Миколенко Манчестер Юнайтед Тирелл Маласия Люк Шоу трансферы АПЛ
Данііл Киріяка Источник: FootballTransfers
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