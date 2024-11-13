Лига наций13 ноября 2024, 23:31 | Обновлено 14 ноября 2024, 00:11
103
0
БРАЖКО: «Главная задача – первое место в группе Лиги наций»
Украинской команде надо две победы для гарантированного попадания в топ-2
13 ноября 2024, 23:31 | Обновлено 14 ноября 2024, 00:11
103
0
Полузащитник сборной Украины Владимир Бражко прокомментировал задачи в матче 5-го тура Лиги наций против команды Грузии:
«Очень ответственные матчи. Нужно две победы, чтобы как минимум занять второе место в группе.
Главной задачей является первое место. Будем стараться делать все для этого, попытаемся выиграть.
Все видели, как сложно даются нам эти противостояния. Будем готовиться к трудной игре против Грузии, где будет много борьбы».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 ноября 2024, 15:31 3
«Аль-Ахли» серьезно настроен забрать у «Реала» Тибо Куртуа
Бокс | 13 ноября 2024, 03:17 0
Эдди мечтает устроить бой Джошуа – Фьюри
Футбол | 13.11.2024, 23:05
Футбол | 13.11.2024, 07:50
Футбол | 14.11.2024, 00:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бокс
12.11.2024, 01:10 1
12.11.2024, 13:21 25
13.11.2024, 12:33 9
12.11.2024, 09:52 19
12.11.2024, 21:45
12.11.2024, 07:50
12.11.2024, 21:11 1