БРАЖКО: «Главная задача – первое место в группе Лиги наций»

Полузащитник сборной Украины Владимир Бражко прокомментировал задачи в матче 5-го тура Лиги наций против команды Грузии:

«Очень ответственные матчи. Нужно две победы, чтобы как минимум занять второе место в группе.

Главной задачей является первое место. Будем стараться делать все для этого, попытаемся выиграть.

Все видели, как сложно даются нам эти противостояния. Будем готовиться к трудной игре против Грузии, где будет много борьбы».