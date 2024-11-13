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  4. БРАЖКО: «Главная задача – первое место в группе Лиги наций»
Лига наций
13 ноября 2024, 23:31 | Обновлено 14 ноября 2024, 00:11
103
0

БРАЖКО: «Главная задача – первое место в группе Лиги наций»

Украинской команде надо две победы для гарантированного попадания в топ-2

13 ноября 2024, 23:31 | Обновлено 14 ноября 2024, 00:11
103
0
БРАЖКО: «Главная задача – первое место в группе Лиги наций»
УАФ. Владимир Бражко

Полузащитник сборной Украины Владимир Бражко прокомментировал задачи в матче 5-го тура Лиги наций против команды Грузии:

«Очень ответственные матчи. Нужно две победы, чтобы как минимум занять второе место в группе.

Главной задачей является первое место. Будем стараться делать все для этого, попытаемся выиграть.

Все видели, как сложно даются нам эти противостояния. Будем готовиться к трудной игре против Грузии, где будет много борьбы».

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Владимир Бражко Лига наций сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Грузия - Украина
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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