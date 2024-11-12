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Лига наций
12 ноября 2024, 23:59 | Обновлено 13 ноября 2024, 00:35
215
0

ВИДЕО. Ребров дал указания. Первая тренировка сборной Украины в Турции

У сине-желтых состоялось теоретическое и практическое занятие в городе Белек

12 ноября 2024, 23:59 | Обновлено 13 ноября 2024, 00:35
215
0
ВИДЕО. Ребров дал указания. Первая тренировка сборной Украины в Турции
УАФ

12 ноября в Турции сборная Украины провела первую тренировку на учебно-тренировочном сборе.

Сине-желтые готовятся к решающим выездным матчам Лиги наций 2024/25 против Грузии и Албании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У подопечных Сергея Реброва прошло теоретическое и практическое занятие в турецком городе Белек, где команда будет готовиться до 15 ноября.

16 ноября в 19:00 в Батуми состоится матч 5-го тура Лиги B Грузия – Украина.

19 ноября в 21:45 в Тиране пройдет поединок последнего, 6-го тура Албания – Украина.

Лига наций. Турнирная таблица группы B1

5-й тур, 16 ноября. Грузия – Украина, Албания – Чехия

6-й тур, 19 ноября. Албания – Украина, Чехия – Грузия

ВИДЕО. Ребров дал указания. Первая тренировка сборной Украины в Турции

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видео Сергей Ребров сборная Украины по футболу тренировка учебно-тренировочные сборы Лига наций Албания - Украина Грузия - Украина выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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