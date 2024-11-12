ВИДЕО. Ребров дал указания. Первая тренировка сборной Украины в Турции
У сине-желтых состоялось теоретическое и практическое занятие в городе Белек
12 ноября в Турции сборная Украины провела первую тренировку на учебно-тренировочном сборе.
Сине-желтые готовятся к решающим выездным матчам Лиги наций 2024/25 против Грузии и Албании.
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У подопечных Сергея Реброва прошло теоретическое и практическое занятие в турецком городе Белек, где команда будет готовиться до 15 ноября.
16 ноября в 19:00 в Батуми состоится матч 5-го тура Лиги B Грузия – Украина.
19 ноября в 21:45 в Тиране пройдет поединок последнего, 6-го тура Албания – Украина.
Лига наций. Турнирная таблица группы B1
5-й тур, 16 ноября. Грузия – Украина, Албания – Чехия
6-й тур, 19 ноября. Албания – Украина, Чехия – Грузия
ВИДЕО. Ребров дал указания. Первая тренировка сборной Украины в Турции
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