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Лига наций
12 ноября 2024, 22:10 | Обновлено 12 ноября 2024, 22:20
340
0

ВИДЕО. Сборная – в Турции. Задание Бражко, таймер Бущана, дебют Ярмолюка

Украинская команда проведет матчи Лиги наций против Грузии и Албании

12 ноября 2024, 22:10 | Обновлено 12 ноября 2024, 22:20
340
0
ВИДЕО. Сборная – в Турции. Задание Бражко, таймер Бущана, дебют Ярмолюка
УАФ

12 ноября сборная Украины провела первую тренировку, готовясь к выездным матчам Лиги наций 2024/25 против Грузии и Албании.

У подопечных Сергея Реброва состоялось теоретическое и практическое занятие в турецком городе Белек, где команда будет готовиться к 15 ноября, когда отправится в Батуми. В этот же день пройдут предматчевая тренировка и пресс-конференция.

16 ноября на местном стадионе Adjara Bet Arena состоится матч 5-го тура в квартете В1 Грузия – Украина, начало – в 19:00 по киевскому времени.

17 ноября сборная Украины переберется в Тирану. 18 ноября состоятся традиционные предматчевые медиаактивности. 19 ноября на местном стадионе Air Albania состоится матч заключительного, 6-го тура в квартете В1 Албания – Украина, начало – в 21:45 по киевскому времени.

ВИДЕО. Сборная – в Турции. Задание Бражко, таймер Бущана, дебют Ярмолюка

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу Лига наций Албания - Украина Грузия - Украина видео тренировка учебно-тренировочные сборы
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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