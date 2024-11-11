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Лига наций
11 ноября 2024, 20:50 | Обновлено 11 ноября 2024, 21:59
1220
3

ФОТО. Сборная Украины отправилась в Турцию для подготовки к Лиге наций

Украинская команда в ноябре проведет ключевые поединки с Грузией и Албанией

11 ноября 2024, 20:50 | Обновлено 11 ноября 2024, 21:59
1220
3
ФОТО. Сборная Украины отправилась в Турцию для подготовки к Лиге наций
УАФ

Сборная Украины приступила к подготовке к матчам Лиги наций 2024/25 против Грузии и Албании.

Ночью группа футболистов, выступающих в чемпионате Украины, поездом Киев – Перемышль добрались до Польши. Там украинская делегация перебралась в Жешув, и из аэропорта вылетела в Анталью, где в городе Белек будет проходить основной этап подготовки. Легионеры постепенно прибывают сразу в Турцию, где украинская команда будет готовиться до 15 ноября, когда отправится в Батуми. В тот же день состоится пресс-конференция и открытая тренировка. 16 ноября на местном стадионе Adjara Bet Arena состоится матч 5-го тура группового раунда в квартете В1 Грузия – Украина (начало – в 19:00 по киевскому времени).

На следующий день, 17 ноября, сборная Украины переберется в Тирану. 18 ноября состоится пресс-конференция и открытая тренировка. 19 ноября на местном стадионе Air Albania состоится матч заключительного, 6-го тура группового раунда в квартете В1 Албания – Украина, начало – в 21:45 по Киеву.

Состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан (Динамо Киев), Анатолий Трубин (Бенфика Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык (Шахтер Донецк).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – Шахтер Донецк), Александр Тымчик (Динамо Киев), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Илья Забарный (Борнмут, Англия), Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Владимир Бражко (оба – Динамо Киев), Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков (все – Шахтер Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – Полесье Житомир), Иван Калюжный (Александрия), Михаил Мудрик (Челси, Англия), Александр Зинченко (Арсенал, Англия), Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия).

Нападающие: Артем Довбик (Рома, Италия), Роман Яремчук (Олимпиакос, Греция), Владислав Ванат (Динамо Киев).

Резерв: Тарас Степаненко, Даниил Сикан (оба – Шахтер Донецк), Александр Сваток (Остин, США), Богдан Михайличенко (Полесье Житомир), Владислав Кабаев (Динамо Киев).

ФОТО. Сборная Украины отправилась в Турцию для подготовки к Лиге наций

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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chevars
А хто це у камуфляжі?
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