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  4. ВИДЕО. Зинченко и Мудрик прибыли в расположение сборной Украины
Лига наций
11 ноября 2024, 21:45 | Обновлено 11 ноября 2024, 22:11
305
0

ВИДЕО. Зинченко и Мудрик прибыли в расположение сборной Украины

В турецком городе Белек будет проходить основной этап подготовки команды

11 ноября 2024, 21:45 | Обновлено 11 ноября 2024, 22:11
305
0
ВИДЕО. Зинченко и Мудрик прибыли в расположение сборной Украины
УАФ. Михаил Мудрик

Сборная Украины начала подготовку к матчам Лиги наций 2024/25 против Грузии и Албании.

Украинская делегация вылетела в Анталию, где в городе Белек будет проходить основной этап подготовки.

Легионеры постепенно прибывают сразу в Турцию, где украинская команда будет готовиться до 15 ноября, когда отправится в Батуми. 16 ноября на состоится матч 5-го тура Грузия – Украина.

Затем сборная Украины переберется в Тирану, где 19 ноября состоится матч заключительного, 6-го тура Албания – Украина.

ВИДЕО. Зинченко и Мудрик прибыли в расположение сборной Украины

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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