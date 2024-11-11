ВИДЕО. Зинченко и Мудрик прибыли в расположение сборной Украины

Сборная Украины начала подготовку к матчам Лиги наций 2024/25 против Грузии и Албании.

Украинская делегация вылетела в Анталию, где в городе Белек будет проходить основной этап подготовки.

Легионеры постепенно прибывают сразу в Турцию, где украинская команда будет готовиться до 15 ноября, когда отправится в Батуми. 16 ноября на состоится матч 5-го тура Грузия – Украина.

Затем сборная Украины переберется в Тирану, где 19 ноября состоится матч заключительного, 6-го тура Албания – Украина.

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