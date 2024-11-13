И такое бывает. Как проститутка лишила форварда шансов стать чемпионом мира

Абсолютно правы те, кто утверждает, что в футболе возможно все, что угодно. В какой-то момент, что уже встречалось в истории, игрок может попросту порезаться осколками разбитого флакона от лосьона после бритья, и не поехать на чемпионат мира. Обидно? Безусловно. Но это случайность, от которой, по сути, никак нельзя застраховаться. А вот когда тебя лишили возможности отправиться на мундиаль, который еще и стал триумфальным для твоей национальной сборной, из-за связей с проституткой – это уже, как любит говорить нынешняя молодежь, настоящий зашквар, эпикфейл, кринж (нужное подчеркнуть).

Именно такая история случилась с немецким форвардом Максом Крузе, пик популярности которого пришелся на 2013-2017 годы. Из-за жгучего желания вступить в сексуальную связь в момент пребывания в лагере национальной сборной этот форвард лишился возможности попасть в заявку Бундестим на финальный турнир чемпионата мира-2014, который состоялся в Бразилии и завершился феноменальным триумфом немецкой сборной, которая, среди прочего, тотально деклассировала хозяев первенства со счетом 7:1.

Раньше слухи о том, что Крузе не попал в заявку немецкой сборной на ЧМ-2014 из-за связей с девушкой легкого поведения, причем прямо во время пребывания в лагере национальной команды, уже многократно перепечатывались различными средствами массовой информации, но лишь сейчас эта информация получила свое подтверждение, как принято говорить, «из первых уст». Ее озвучил сам экс-форвард Вердера, Боруссии Менхенгладбах, Вольфсбурга и ряда других команд в эфире немецкой версии известного и популярного шоу Большой брат.

Судьбоносная для Крузе ситуация произошла в ноябре 2013 года, когда форвард находился в тренировочном лагере сборной Германии и вел подготовку к спаррингу против сборной Англии. В той игре, которая завершилась победой Бундестим со счетом 1:0, Макс вышел в стартовом составе своей команды, на 56-й минуте был заменен, так и не отличившись результативными действиями, а следующего вызова в сборную ему пришлось ждать практически год – он последовал только в октябре 2014-го, уже после триумфального для немцев чемпионата мира в Бразилии.

Крузе угодил в опалу тренерскому штабу Йоахима Лева за свое легкомысленное поведение. Как рассказал экс-форвард сборной Германии, идея пригласить к себе в номер девушку легкого поведения у него возникла во время традиционной игры в покер с партнерами по Бундестим. Причем, судя по всему, Макс оказался далеко не единственным, кто решился на подобное…

«Я пошел в свою комнату, и вскоре она [девушка по вызову] пришла туда тоже. В тот момент у меня уже было плохое предчувствие, но мы начали развлекаться. Мы были наедине только пять минут, когда Ханси Флик [тогда помощник Лева, а ныне – главный тренер Барселоны] и Оливер Бирхофф [директор по развитию сборной Германии в тот период] постучались ко мне в дверь. Мне просто сказали, чтобы я отослал девушку и что на следующий день со мной будет более серьезный разговор».

«Я был недостаточно благоразумен. Я попросил ее прийти прямо в мой номер. Было бы разумнее забронировать дополнительный номер в том же отеле, но на другом этаже. На следующий день они сказали мне, что довольны моим выступлением в матче против Англии, но также подчеркнули, что мне следует на 100% сосредоточиться на футболе, чтобы поехать на чемпионат мира», – рассказал Крузе.

Также в эфире шоу Большой брат Макс Крузе проговорился, что был далеко не единственным футболистом сборной Германии, который перед спаррингом против англичан прибег к услугам девушек легкого поведения.

«Я думаю, они были умнее меня, потому что никто не узнал об их развлечениях, и их продолжали вызывать [в сборную Германии]», – заявил Крузе.

Getty Images. Макс Крузе

Интересно, что подобного рода заявления от экс-форварда Бундестим стали не первыми, так как еще два года назад во время посещения ярмарки эротики в Берлине Крузе, к которому подошли журналисты, сделал резонансное заявление о том, что имеет информацию о супружеских изменах со стороны некоторых членов сборной Германии, которые те совершили в момент проведения финальной части чемпионата мира-2014 в Бразилии. Что правда, уточнять имена якобы неверных мужей Макс не стал…

Совсем недавно Макс Крузе объявил о завершении профессиональной карьеры, после чего и принял приглашение стать одним из участников реалити-шоу Большой брат, в котором участники живут в специально построенном доме, отгороженном от внешнего мира, в то время как их действия непрерывно отслеживаются с помощью телевизионных камер и микрофонов.

В сезоне-2011/12 Крузе забил 13 мячей в 34 поединках Второй Бундеслиги за Санкт-Паули, что позволило ему за 500 тысяч евро перейти во Фрайбург. В новой команде он быстро стал лидером нападения, отличившись 11 голами в 34 играх уже на уровне элитарного дивизиона немецкого футбола, и спустя год ушел за 2,5 миллиона евро в менхенгладбахскую Боруссию.

В сезонах-2013/14 и 2014/15 в рамках Бундеслиги Крузе демонстрировал стабильно высокую результативность – 12 и 11 забитых мячей соответственно. Все это позволило Максу еще в конце мая 2013-го дебютировать в национальной сборной Германии. Крузе вышел в спарринге против Эквадора (4:2) и с ходу отличился результативной передачей, а спустя несколько дней сыграл и в матче против США (3:4), в котором записав в актив забитый мяч и ассист.

С тех пор Крузе регулярно вызывался в сборную Германии и сыграл в трех матчах европейской квалификации на ЧМ-2014. Очевидно, Йоахим Лев всерьез рассматривал тогдашнего форварда Боруссии Менхенгладбах как одну из опций в нападении команды в рамках финальной части бразильского мундиаля, но… История, развернувшаяся накануне спарринга против сборной Англии в ноябре 2013-го, правдивость которой сейчас подтвердил сам Крузе, стоила ему поездки в Бразилию и возможности стать чемпионом мира.

Напомним, сборная Германии на ЧМ-2014 сперва заняла первое место в группе G, набрав 7 очков в 3 матчах (4:0 – победа над Португалией, 2:2 – ничья с Ганой и 1:0 – победа над США), после чего в 1/8 финала в дополнительное время обыграла Алжир (2:1), а в четвертьфинале сломила сопротивление французов (1:0). Полуфинал того турнира стал звездным часом для немецкого футбола – победа 7:1 над Бразилией еще долго будет фигурировать в различных воспоминаниях и исторических очерках. А вот в решающем матче ЧМ-2014 сборная Германии в дополнительное время одолела аргентинцев со счетом 1:0.

Лучшим голеадором немецкой команды на ЧМ-2014 стал форвард Баварии Томас Мюллер, забивший 5 мячей в 7 поединках. Также в заявку Бундестим на мундиаль в Бразилии попали нападающие Андре Шюррле из Челси (3 гола в 6 матчах), Лукас Подольски из Арсенала (2 матча, без голов) и Мирослав Клозе из Лацио (2 гола в 5 поединках).

Текст: meta.ua