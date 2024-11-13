Украинская бригада арбитров будет обслуживать матч Лиги наций

На поединке группового этапа Лиги наций 2024/25 в квартете С1 между сборными Швеции и Словакии.

Игра состоится 16 ноября в Стокгольме, на матче будет работать украинская судейская бригада.

Главным арбитром будет работать Николай Балакин. На линиях ему помогут Александр Беркут и Виктор Матяш.

Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Виталий Романов.