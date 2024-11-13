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Лига наций
13 ноября 2024, 22:59 | Обновлено 13 ноября 2024, 23:23
24
0

Украинская бригада арбитров будет обслуживать матч Лиги наций

Николай Балакин будет работать на матче между Швецией и Словакией

13 ноября 2024, 22:59 | Обновлено 13 ноября 2024, 23:23
24
0
Украинская бригада арбитров будет обслуживать матч Лиги наций
УАФ. Николай Балакин

На поединке группового этапа Лиги наций 2024/25 в квартете С1 между сборными Швеции и Словакии.

Игра состоится 16 ноября в Стокгольме, на матче будет работать украинская судейская бригада.

Главным арбитром будет работать Николай Балакин. На линиях ему помогут Александр Беркут и Виктор Матяш.

Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Виталий Романов.

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судейские назначения сборная Швеции по футболу Лига наций сборная Словакии по футболу Николай Балакин Александр Беркут Виктор Матяш Виталий Романов
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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