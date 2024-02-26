Возвращение Свитолиной, громкие сенсации в Дубае, два прорыва тинейджеров

Завершилась еще одна насыщенная неделя тенниса, во время которой женщины отыграли богатый на неожиданные результаты турнир WTA 1000 в Дубае, а мужчины провели сразу три турнира: ATP 500 в Рио, а также ATP 250 в Дохе и Лос-Кабосе. Украинские теннисисты и теннисистки на этой неделе сыграли средне, но в тур вернулась Элина Свитолина, что всегда повышает интерес к этому виду спорта в Украине.

WTA 1000 Дубай

В этом году сразу 5 украинок попали в основу большого турнира в ОАЭ. Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Леся Цуренко, Марта Костюк прошли по рейтингу, а Даяна Ястремская получила от от организаторов уайлд-кард. К сожалению, Цуренко даже не вышла на матч с Элизе Мертенс, снявшись из-за проблемного локтя. Для Леси это уже было по сути 45-е поражение в карьере из-за проблем со здоровьем, 12 раз она просто не выходила на матч, еще 33 раза снималась во время встречи. Вслед за Цуренко не вышла на корт против Дарьи Касаткиной и Марта Костюк, которая за неделю до этого смогла отыграть всего 3 гейма против Анастасии Павлюченковой в Дохе. У Марты проблемы другого характера, она не успела отойти от болезни.

Первой из украинок вступила в борьбу Ястремская. Даяне предстояло сразиться с большой обидчицей украинок – Вероникой Кудерметовой. Это был неплохой шанс победить, потому что игра «нейтральной» спортсменки на старте сезона откровенно не впечатляет. До этой встречи в 2024-м Кудерметова выиграла всего 2 матча из 7, но и у Даяны что-то пошло не так. В первом сете Ястремская провалилась, выиграв всего 9 очков в сумме, но дальше проблемы уже начались у ее соперницы. Ход игры вроде бы изменился и после выигрыша второго сета украинка должна была дожимать, но почему-то отдала два своих гейма со счета 40-15, а дальше уже было сложно что-то предпринять. После мегауспеха в Мельбурне игра Даяны не впечатляет.

Последними из украинок на корт вышли Элина Свитолина и Ангелина Калинина, которые играли между собой. Ангелина в этом сезоне не блещет, но борьба на корте была серьезной. На тай-брейке второго сета Свитолиной все же удалось вырвать победу и она прошла дальше на одном из своих любимых турниров, где выигрывала титулы в 2017-м и 2018-м. Во втором круге Элина в седьмой раз в карьере сразилась с достаточно неудобной для себя Татьяной Марией, но на этот раз уверенно ее переиграла. Эта победа означала выход на матч против первой ракетки мира Иги Свёнтек, выигравшей на прошлых выходных третий подряд титул в Дохе. Против польки поединок как-то сразу не заладился, первый сет был проигран без шансов. Вторая партия оказалась более конкурентной, Элина могла делать 5:5 во время подачи Иги на матч, но не получилось. Как для первого турнира после возвращения – результат хороший, хотя Свитолина уходила с корта очень недовольной.

Свёнтек выглядела абсолютной фавориткой, ведь в самом начале из борьбы выпала Арина Соболенко. Ее обыграла Донна Векич, которая даже призналась, что приехала больше загорать, чем играть. Позже турнир потерял Елену Рыбакину, Коко Гофф и других топовых теннисисток. В итоге в полуфинал кроме Иги вышли квалифаер Анна Калинская и несеяные Жасмин Паолини и Сорана Кырстя. Калинская после побед над Остапенко и Гофф умудрилась еще и отцепить Свёнтек, а в финале с ней играла итальянка Паолини. Жасмин проиграла стартовую партию, во втором и третьем сете уступала с брейком, но каким-то чудом со счета 3:5 в финальной партии взяла 4 гейма подряд. Отличное спасение теннисного мира и еще одна большая радость в копилку итальянских болельщиков тенниса. У них таких приятных эмоций со всех направлений не было очень давно.

Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

Из интересных результатов в одиночном разряде можно выделить победу Сораны Кырсти над Маркетой Вондроушовой. Румынка горела 2:6, 1:5 и сумела отыграть шесть матчболов.

В парном разряде Людмила Киченок с Аленой Остапенко выиграли два матча, а в 1/4 финала уступили вторым сеяным Габриэле Дабровски и Эрин Рутлифф. Канадка и новозеландка в полуфинале проиграли будущим чемпионкам Сторм Хантер и Катерине Синяковой. Надежда Киченок и Ингрид Гамарра Мартинс из Бразилии завершили борьбу уже после первого раунда.

ATP 500 Рио-де-Жанейро

Самый крупный турнир у мужчин был сыгран в Бразилии на грунте, хотя по составу он мало чем отличался от остальных. К огромному сожалению для организаторов и болельщиков, уже в первом матче травмировался лидер посева Карлос Алькарас. Испанец упал в начале встречи, из-за чего смог отыграть всего два гейма против местного спортсмена Тьяго Монтейро. Травма голеностопа вроде бы не тяжелая, но определенное время на восстановление все равно потребуется. На путь Алькараса в третьем раунде вышел пятый сеяный аргентинец Себастьян Баэс, который и воспользовался этим шансом. Он дошел до финала, в котором сразился против своего 22-летнего соотечественника Мариано Навоне, стартовавшего в квалификации. Титул забрал, конечно, же более опытный теннисист, в коллекции Баэса это самый крупный трофей. К слову, Навоне запомнился не только победой над вторым сеяным Кэмероном Норри в полуфинале, но и тем, что остановил сенсационного Жоау Фонсеку из 7-й сотни мирового рейтинга. 17-летний бразилец стал первым игроком 2006 года, который одержал победу на уровне ATP, а также самым молодым четвертьфиналистом на уровне ATP 500 после Александра Зверева. На следующей неделе Фонсека войдет в топ-350.

Getty Images/Global Images Ukraine. Жоао Фонсека

ATP 250 Доха

Наиболее интересным был турнир в Дохе, где выступал Гаэль Монфис. После неплохого матча с Синнером в Роттердаме кое-какие ожидания от мужа Элины Свитолиной в Дохе были, и он не подкачал. В первых матчах Гаэль выходил победителем из противостояний против Ботика ван де Зандсхулпа и Чжана Чжичжэня, а потот даже как-то неожиданно легко разобрался со своим молодым соотечественником Уго Умбером. Остановил Монфиса сенсационный Якуб Меншик, выбивший до этого лидера посева Андрея Рублева. В матче за титул 18-летний чех сражался против еще одного «нейтрального» спортсмена Карена Хачанова и дал ему серьезный бой (6:7, 4:6), но взять титул все же не вышло. Тем не менее Якуб стал первым игроком 2005 года рождения, который дошел до финала на уровне ATP. Также он обыграл Алехандро Давидовича Фокина и Энди Маррея. А попал Меншик на этот турнир по новому правилу, которое позволяет молодым игрокам из топ-250 один раз за сезон заявиться в основу соревнований ATP, не имея для этого нужного рейтинга. Почему Якуб выбрал Доху? Он в шутку сказал, что здесь раздавали айфоны каждому из участников. На самом деле, он приехал на первый турнир, на который получилось.

Getty Images/Global Images Ukraine. Якуб Меншик

ATP 250 Лос-Кабос

В Лос-Кабосе было на кого посмотреть, но первый титул в карьере взял Джордан Томпсон. В матче за титул 29-летний австралиец одолел норвежца Каспера Рууда, а до этого остановил шестую ракетку мира Александра Зверева. Еще более удивительно то, что в четвертьфинале против Алекса Микельсена Томпсон уступал 0:6, 1:4 (15:40), а затем отыграл три матчбола. Микельсен до этого еще и остановил третьего сеяного Алекса де Минаура. В заключительный день соревнований Томпсон не только сыграл одиночный финал, но и два матча парного разряда. В дуэте с соотечественником Максом Перселлом они добыли победы в полуфинале и финале, а игровой день завершился около 3 часов ночи.

Челленджеры и турниры ITF

Юлия Стародубцева на прошлой неделе выступила на турнире WTA 125 в Пуэрто-Вальярта (Мексика). В первых двух матчах удалось обыграть довольно сильных соперниц: Эмильяна Аранго и Саша Викеры не смогли выиграть ни одного сета у украинки. Но с будущей финалисткой Тайлой Престон из Австралии не получилось. Вряд ли у Стародубцевой в приоритете была квалификация в Остине, но дальше играть в Мексике и совместить это с выступлениями в Техасе явно бы не получилось.

Катарина Завацкая и Дарья Снигур выступили на соревнованиях ITF W75 в Порту. Катарине в стартовой встрече не без проблем удалось обыграть малоизвестную американку Анну Синклер Роджерс, но дальше на пути оказалась чемпионка юниорского US Open 2022 Александра Эала из Филиппин. Как итог – всего три выигранных гейма и завершение борьбы. Третья сеяная Снигур стартовала с победы над 19-летней Доминикой Салковой из Чехии, но во втором раунде уступила Лейре Ромеро Гормас из Испании, начинавшей в квалификации. Обе обидчицы украинок проиграли в четвертьфинале.

Алексей Крутих в трех сетах уступил итальянцу Сальваторе Карузо в первом круге квалификации челленджера на Тенерифе. Украинец потерпел шестое поражение подряд, что является повторением его личного антирекорда.

На челленджере в Пуне (Индия) за выход в основу сражались три представителя Украины. Юрий Джавакян и Эрик Ваншельбойм проиграли в первом раунде отбора, Вадим Урсу уступил в финале квалификации известному австралийцу Бернарду Томичу.

Александра Олейникова и Анастасия Соболева выступили на турнире ITF W35 в Анталье. Они вместе сыграли в парном разряде, где сумели выиграть один матч, а в одиночном обе проиграли в первом раунде.

Денис Молчанов вместе с сербом Николой Чачичем стартовали с победы на челленджере в По (Франция), но не вышли на матч 1/4 финала.

Другие новости

Стало известно, что Украина примет Румынию в Кубке Билли Джин Кинг во Флориде на зеленом грунте. За неделю до этого в соседнем штате Южная Каролина в Чарльстоне состоится турнир WTA 500 на таком же покрытии. Там точно сыграет Элина Свитолина. Другие участницы нашей команды, вероятно, тоже. Решение очень неплохое, ведь в это время наши теннисистки все равно хотели бы сыграть на глине, а румынки на этом покрытии самые опасные. Зеленый грунт – такой себе компромиссный вариант, ведь он более быстрый, чем красный.

Окончательно завершил карьеру 44-летний гренадер и страшный сон многих соперников Иво Карлович, который не выходил на корт с 2021 года. Хорват с ростом 211 см подал за свою карьеру 13728 эйсов. До 2022-го он был лучшим по этому показателю, пока его не обошел Джон Изнер (14470). Карлович за свою карьеру выиграл 8 одиночных титулов ATP, Кубок Дэвиса (2005) и Командный кубок мира по теннису (2006). На счету Иво также рекорд ATP по скорости подачи, который равен 251 км/ч.

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Вне корта

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