Полузащитник Манчестер Юнайтед дебютировал за юношескую сборную Украины

13 ноября юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2006 г.р.) начала борьбу в квалификационном раунде Евро-2025 U-19.

Сине-желтые прибыли в Нидерланды для участия в поединках группы 1. Стартовали подопечные Дмитрия Михайленко поединком со сверстниками из Казахстана, который проходил в городе Ассен. Украинская команда проиграла 1:2.

Впервые в заявку сборной Украины U-19 попал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Захар Бауманн. На 83-й минуте матча уроженец Коломыи вышел на поле, заменив Даниила Ищенко.

Пять дней назад Бауманн получил украинский паспорт.