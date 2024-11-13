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13 ноября 2024, 22:42 |
294
0

Полузащитник Манчестер Юнайтед дебютировал за юношескую сборную Украины

Захар Бауманн впервые сыграл за «сине-желтых»

13 ноября 2024, 22:42 |
294
0
Полузащитник Манчестер Юнайтед дебютировал за юношескую сборную Украины
УАФ. Захар Бауманн (18-й номер)

13 ноября юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2006 г.р.) начала борьбу в квалификационном раунде Евро-2025 U-19.

Сине-желтые прибыли в Нидерланды для участия в поединках группы 1. Стартовали подопечные Дмитрия Михайленко поединком со сверстниками из Казахстана, который проходил в городе Ассен. Украинская команда проиграла 1:2.

Впервые в заявку сборной Украины U-19 попал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Захар Бауманн. На 83-й минуте матча уроженец Коломыи вышел на поле, заменив Даниила Ищенко.

Пять дней назад Бауманн получил украинский паспорт.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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