Обнародован рейтинг худших форвардов в истории АПЛ. В списке есть украинец
Андрей Воронин попал в антитоп известного портала
Популярное интернет издание GiveMeSport обнародовало рейтинг из 10 худших нападающих в истории Английской Премьер-лиги.
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Тройку анти-топа открыл экс-игрок «Челси», «Уигана» и «Блэкберна» Франко Ди Санто. В 122 матчах лиги аргентинец, которого когда-то сравнивали с Диего Марадоной, отметился лишь 14 забитыми мячами и 9 голевыми передачами.
На втором месте расположил Джози Алтидор, которого когда-то за 9 миллионов фунтов приобрел «Сандерленд». Позже американец поиграл еще и за «Халл Сити». Его статистика в Англии просто ужасная: 2 гола и 8 ассистов в 70 матчах чемпионата.
Худшим нападающим в истории АПЛ признали французского воспитанника «Арсенала» Яя Саного. Подавляющее большинство из своих 21 матчей в Премьер-лиге Яя провел в составе «Кристал Пэлас» и во всех этих поединках он не сумел отличиться ни одним результативным действием.
Интересно, что в списке нашлось место и для украинца. На 6-ю строчку эксперты поставили Андрея Воронина, который в свое время отыграл 27 поединков в АПЛ в составе «Ливерпуля», отметившись 5 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.
Топ-10 худших нападающих в истории АПЛ по версии GiveMeSport:
- 1. Яя Саного («Арсенал», «Кристал Пэлас»)
- 2. Джози Алтидор («Сандерленд», «Халл Сити»)
- 3. Франко Ди Санто («Челси», «Уиган», «Блэкберн»)
- 4. Жо («Ман Сити», «Эвертон»)
- 5. Фрэнсис Джефферс («Арсенал», «Эвертон», «Чарльтон», «Блэкберн»)
- 6. Андрей Воронин («Ливерпуль»)
- 7. Мидо («Тоттенхэм», «Уиган», «Вест Хэм»)
- 8. Роберто Сольдадо («Тоттенхэм»)
- 9. Афонсо Алвеш («Миддлсбро»)
- 10. Радамель Фалькао («Ман Юнайтед», «Челси»)
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