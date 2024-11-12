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Англия
12 ноября 2024, 11:06 |
2026
2

Обнародован рейтинг худших форвардов в истории АПЛ. В списке есть украинец

Андрей Воронин попал в антитоп известного портала

12 ноября 2024, 11:06 |
2026
2
Обнародован рейтинг худших форвардов в истории АПЛ. В списке есть украинец
GiveMeSport

Популярное интернет издание GiveMeSport обнародовало рейтинг из 10 худших нападающих в истории Английской Премьер-лиги.

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Тройку анти-топа открыл экс-игрок «Челси», «Уигана» и «Блэкберна» Франко Ди Санто. В 122 матчах лиги аргентинец, которого когда-то сравнивали с Диего Марадоной, отметился лишь 14 забитыми мячами и 9 голевыми передачами.

На втором месте расположил Джози Алтидор, которого когда-то за 9 миллионов фунтов приобрел «Сандерленд». Позже американец поиграл еще и за «Халл Сити». Его статистика в Англии просто ужасная: 2 гола и 8 ассистов в 70 матчах чемпионата.

Худшим нападающим в истории АПЛ признали французского воспитанника «Арсенала» Яя Саного. Подавляющее большинство из своих 21 матчей в Премьер-лиге Яя провел в составе «Кристал Пэлас» и во всех этих поединках он не сумел отличиться ни одним результативным действием.

Интересно, что в списке нашлось место и для украинца. На 6-ю строчку эксперты поставили Андрея Воронина, который в свое время отыграл 27 поединков в АПЛ в составе «Ливерпуля», отметившись 5 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

Топ-10 худших нападающих в истории АПЛ по версии GiveMeSport:

  • 1. Яя Саного («Арсенал», «Кристал Пэлас»)
  • 2. Джози Алтидор («Сандерленд», «Халл Сити»)
  • 3. Франко Ди Санто («Челси», «Уиган», «Блэкберн»)
  • 4. Жо («Ман Сити», «Эвертон»)
  • 5. Фрэнсис Джефферс («Арсенал», «Эвертон», «Чарльтон», «Блэкберн»)
  • 6. Андрей Воронин («Ливерпуль»)
  • 7. Мидо («Тоттенхэм», «Уиган», «Вест Хэм»)
  • 8. Роберто Сольдадо («Тоттенхэм»)
  • 9. Афонсо Алвеш («Миддлсбро»)
  • 10. Радамель Фалькао («Ман Юнайтед», «Челси»)
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Радамель Фалькао Роберто Сольдадо Мидо Андрей Воронин Жо Франко Ди Санто Джози Алтидор Яя Саного Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу рейтинг GiveMeSport
Дмитро Вербинський Источник: GiveMeSport
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Комментарии 2
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D.Lanskoy
Туфта! Я пам'ятаю чудово, що Воронін їм дістався безкоштовно як вільний агент, і на початку показував себе чудово, але потім травми і зміна тренерів не дозволили йому розкритися. Але при цьому Ліверпуль практично нічого не втратив на Вороніні, тому сказати, що він був гіршим за скажімо Дарвіна -- це безглуздо, ККД Дарвіна імхо навіть нижче.
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0
Tea with milk
Если считать снизу вверх, то он 5-й лучший среди худших.
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