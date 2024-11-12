Обнародован рейтинг худших форвардов в истории АПЛ. В списке есть украинец

Популярное интернет издание GiveMeSport обнародовало рейтинг из 10 худших нападающих в истории Английской Премьер-лиги.

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Тройку анти-топа открыл экс-игрок «Челси», «Уигана» и «Блэкберна» Франко Ди Санто. В 122 матчах лиги аргентинец, которого когда-то сравнивали с Диего Марадоной, отметился лишь 14 забитыми мячами и 9 голевыми передачами.

На втором месте расположил Джози Алтидор, которого когда-то за 9 миллионов фунтов приобрел «Сандерленд». Позже американец поиграл еще и за «Халл Сити». Его статистика в Англии просто ужасная: 2 гола и 8 ассистов в 70 матчах чемпионата.

Худшим нападающим в истории АПЛ признали французского воспитанника «Арсенала» Яя Саного. Подавляющее большинство из своих 21 матчей в Премьер-лиге Яя провел в составе «Кристал Пэлас» и во всех этих поединках он не сумел отличиться ни одним результативным действием.

Интересно, что в списке нашлось место и для украинца. На 6-ю строчку эксперты поставили Андрея Воронина, который в свое время отыграл 27 поединков в АПЛ в составе «Ливерпуля», отметившись 5 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

Топ-10 худших нападающих в истории АПЛ по версии GiveMeSport: