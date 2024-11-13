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  4. ВИДЕО. Мудрик потроллил голкипера сборной Украины за пропущенный гол
Лига наций
13 ноября 2024, 20:27 |
2238
3

ВИДЕО. Мудрик потроллил голкипера сборной Украины за пропущенный гол

Михаил в Instagram обратился к Анатолию Трубину

13 ноября 2024, 20:27 |
2238
3
ВИДЕО. Мудрик потроллил голкипера сборной Украины за пропущенный гол
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Национальная сборная Украины по футболу начала подготовку к ноябрьским матчам Лиги наций.

Во время тренировки команды звездный вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик забил гол в ворота своего друга – голкипера лиссабонской «Бенфики» Анатолия Трубина. Позже 23-летний футболист опубликовал видео своего забитого мяча, обратившись к Анатолию:

«Трубин, пока только смотрим 😭😂».

16 ноября в 19:00 в Батуми состоится матч 5-го тура Лиги B Грузия – Украина. 19 ноября в 21:45 в Тиране пройдет поединок последнего, 6-го тура Албания – Украина.

ВИДЕО. Мудрик потроллил голкипера сборной Украины за пропущенный гол

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Михаил Мудрик Анатолий Трубин сборная Украины по футболу Лига наций тренировка видео
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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saltim
Ох и юморист
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+3
serhiy
Йому вести соціальні мережі потрібно заборонити. Він себе ними видає .)
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+1
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
НАШ БАМБАРДИР ГОРДАСТЬ ВЕЛИКАВА И МАГУЧЕВА ШАХТЕРА 
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0
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