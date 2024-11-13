ВИДЕО. Мудрик потроллил голкипера сборной Украины за пропущенный гол
Михаил в Instagram обратился к Анатолию Трубину
Национальная сборная Украины по футболу начала подготовку к ноябрьским матчам Лиги наций.
Во время тренировки команды звездный вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик забил гол в ворота своего друга – голкипера лиссабонской «Бенфики» Анатолия Трубина. Позже 23-летний футболист опубликовал видео своего забитого мяча, обратившись к Анатолию:
«Трубин, пока только смотрим 😭😂».
16 ноября в 19:00 в Батуми состоится матч 5-го тура Лиги B Грузия – Украина. 19 ноября в 21:45 в Тиране пройдет поединок последнего, 6-го тура Албания – Украина.
ВИДЕО. Мудрик потроллил голкипера сборной Украины за пропущенный гол
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