ATP16 февраля 2025, 23:05 | Обновлено 16 февраля 2025, 23:06
146
0
Впервые в истории трофей АТР выиграл теннисист 2006 года рождения
16 февраля Жоау Фонсека стал чемпионом в Буэнос-Айресе
16 февраля 2025, 23:05 | Обновлено 16 февраля 2025, 23:06
146
0
16 февраля 18-летний бразильский теннисист Жоау Фонсека, который родился 21 августа 2006 года, стал чемпионом на турнире АТР 250 в Буэнос-Айресе.
В финале бразилец одолел Франсиско Черундоло со счетом 6:4, 7:6 (7:1). Для него это первый титул в карьере.
Впервые в истории трофей АТР завоевал теннисист 2006 года рождения.
Фонсека стал самым молодым чемпионом соревнований на уровне Тура из Южной Америки с 1987 года.
С понедельника Жоау поднимется на 68-е место в рейтинге АТР. Он – самый молодой теннисист в топ-100.
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