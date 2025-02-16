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ATP
16 февраля 2025, 23:05 | Обновлено 16 февраля 2025, 23:06
146
0

Впервые в истории трофей АТР выиграл теннисист 2006 года рождения

16 февраля Жоау Фонсека стал чемпионом в Буэнос-Айресе

16 февраля 2025, 23:05 | Обновлено 16 февраля 2025, 23:06
146
0
Впервые в истории трофей АТР выиграл теннисист 2006 года рождения
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Фонсека

16 февраля 18-летний бразильский теннисист Жоау Фонсека, который родился 21 августа 2006 года, стал чемпионом на турнире АТР 250 в Буэнос-Айресе.

В финале бразилец одолел Франсиско Черундоло со счетом 6:4, 7:6 (7:1). Для него это первый титул в карьере.

Впервые в истории трофей АТР завоевал теннисист 2006 года рождения.

Фонсека стал самым молодым чемпионом соревнований на уровне Тура из Южной Америки с 1987 года.

С понедельника Жоау поднимется на 68-е место в рейтинге АТР. Он – самый молодой теннисист в топ-100.

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Жоау Фонсека ATP Буэнос-Айрес рекорд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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