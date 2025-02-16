Впервые в истории трофей АТР выиграл теннисист 2006 года рождения

16 февраля 18-летний бразильский теннисист Жоау Фонсека, который родился 21 августа 2006 года, стал чемпионом на турнире АТР 250 в Буэнос-Айресе.

В финале бразилец одолел Франсиско Черундоло со счетом 6:4, 7:6 (7:1). Для него это первый титул в карьере.

Впервые в истории трофей АТР завоевал теннисист 2006 года рождения.

Фонсека стал самым молодым чемпионом соревнований на уровне Тура из Южной Америки с 1987 года.

С понедельника Жоау поднимется на 68-е место в рейтинге АТР. Он – самый молодой теннисист в топ-100.