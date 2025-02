Ливерпуль увеличил свою серию без поражений в Премьер-лиге до 21 матча

«Ливерпуль одержал победу в последнем матче и продлил свою беспроигрышную серию в АПЛ до 21 поединка (15 побед, 6 ничьих).

16 февраля состоялась встреча 25-го тура английского чемпионата между «Ливерпулем» и «Вулверхэмптоном». Игра завершилась победой «мерсисайдцев» со счетом 2:1.

Последнее поражение подопечных Арне Слота в лиге было 14 сентября 2024 года в матче против «Ноттингем Форест» (0:1).

В этой кампании АПЛ «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице (18 побед, 6 ничьих, 1 поражение).

Liverpool are now unbeaten in their last 21 Premier League games:



WWWWDWWWWDDWWWDDWWWDW



But they didn't have it all their own way against Wolves, failing to have a single shot in the second half of a PL game at Anfield for the first time since Opta records began.👀 pic.twitter.com/83z6doa050