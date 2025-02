Впервые с 2017 года матч между Баварией и Байером завершился нулевой ничьей

В поединке между «Баварией» и «Байером» впервые с 2017 года не было забито ни одного гола.

15 февраля состоялась игра 22-го тура Бундеслиги между «Байером» и «Баварией». Матч завершилась нулевой ничьей (0:0).

Это также первый из последних 63 матчей «Баварии» с таким счетом (0:0), а «Байер» впервые с января-февраля 2023 года не отличался забитым мячом в двух поединках немецкого чемпионата подряд.

В этом сезоне Бунделиги подопечные Хаби Алонсо располагаются на втором месте в таблице лиги (13 побед, 8 ничьих, 1 поражение).

«Бавария» лидирует в борьбе за чемпионство (17 побед, 4 ничьи, 1 поражение).

⚠️ | QUICK STAT



• Bayern's first 0–0 draw in 63 matches

• Their first meeting ending in a 0–0 since 2017



And Bayer Leverkusen have now failed to score in two consecutive Bundesliga matches for the first time since January-February 2023. 🧐#B04FCB pic.twitter.com/QPfVfBNJj5