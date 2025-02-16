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Чемпионат Германии
Байер
15.02.2025 19:30 – FT 0 : 0
Бавария
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Германия
16 февраля 2025, 01:54 | Обновлено 16 февраля 2025, 01:55
20
0

Байер – Бавария – 0:0. Беды аптекарей с реализацией. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 22-го тура немецкой Бундеслиги

16 февраля 2025, 01:54 | Обновлено 16 февраля 2025, 01:55
20
0
Байер – Бавария – 0:0. Беды аптекарей с реализацией. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Бавария

В субботу, 15 февраля, проходил матч 22-го тура Бундеслиги между «Байером» и «Баварией».

Встречу принимала Бай Арена в Леверкузене.

Хозяева поля создали огромное количество моментов у ворот Мануэля Нойера, реализовать которые команде Хаби Алонсо не удалось.

Чемпионат Германии. 22-й тур

Байер – Бавария – 0:0

Видеообзор матча:

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Бавария Байер Байер - Бавария чемпионат Германии по футболу Бундеслига видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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