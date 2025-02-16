Германия16 февраля 2025, 01:54 | Обновлено 16 февраля 2025, 01:55
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Байер – Бавария – 0:0. Беды аптекарей с реализацией. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 22-го тура немецкой Бундеслиги
16 февраля 2025, 01:54 | Обновлено 16 февраля 2025, 01:55
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В субботу, 15 февраля, проходил матч 22-го тура Бундеслиги между «Байером» и «Баварией».
Встречу принимала Бай Арена в Леверкузене.
Хозяева поля создали огромное количество моментов у ворот Мануэля Нойера, реализовать которые команде Хаби Алонсо не удалось.
Чемпионат Германии. 22-й тур
Байер – Бавария – 0:0
Видеообзор матча:
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