Байер – Бавария – 0:0. Беды аптекарей с реализацией. Видеообзор матча

В субботу, 15 февраля, проходил матч 22-го тура Бундеслиги между «Байером» и «Баварией».

Встречу принимала Бай Арена в Леверкузене.

Хозяева поля создали огромное количество моментов у ворот Мануэля Нойера, реализовать которые команде Хаби Алонсо не удалось.

Чемпионат Германии. 22-й тур

Байер – Бавария – 0:0

Видеообзор матча: