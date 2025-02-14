Германия14 февраля 2025, 21:02 |
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Байер – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 февраля в 19:30 поединок Бундеслиги
14 февраля 2025, 21:02 |
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В субботу, 15 февраля, состоится матч 22-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Байер» и «Бавария».
Игра пройдет на стадионе «БайАрена» в Леверкузене.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports».
Байер – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Байер – БаварияСмотреть трансляцию
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