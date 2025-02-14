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Чемпионат Германии
Байер
15.02.2025 19:30 - : -
Бавария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
14 февраля 2025, 21:02 |
32
0

Байер – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 февраля в 19:30 поединок Бундеслиги

14 февраля 2025, 21:02 |
32
0
Байер – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Байер – Бавария

В субботу, 15 февраля, состоится матч 22-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Байер» и «Бавария».

Игра пройдет на стадионе «БайАрена» в Леверкузене.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports».

Байер – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Байер – Бавария
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Байер Бундеслига Бавария чемпионат Германии по футболу смотреть онлайн Байер - Бавария
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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