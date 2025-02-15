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15 февраля в центральном матче 22 тура Бундеслиги, между собой сыграют Байер Леверкузен – Бавария Мюнхен. Встреча начнется в 19:30 по киевскому времени.

Байер Леверкузен

«Фармацевты» не в силах повторить прошлый фантастический сезон, хотя и в этом команда выглядит весьма солидно. В Лиге Чемпионов Байер финишировал шестым в основной сетке, поэтому ждет соперника из тех, кто пройдет дальше в плей-офф, есть большая вероятность, что это будет Бавария.

В чемпионате Байер потерпел всего одно поражение, но расписал целых семь ничьих, поэтому отстает от первых баварцев на 8 очков, отрыв от третьей позиции тоже солидный, целых 7 баллов. Подопечные Хаби Алонсо в последнем туре не смогли обыграть на выезде Вольфсбург – 0:0. Сам испанский наставник, с большой вероятностью уйдет в Реал по окончанию этого сезона, который тоже может стать успешным.

Если говорить о трофеях, самый большой шанс у клуба завоевать Кубок Германии, где удалось дойти до полуфинала, хотя в борьбе еще остаются такие серьезные конкуренты как: Лейпциг и Штутгарт.

Из-за проблем со здоровьем предстоящую встречу пропустят Белосян, Терье, под вопросом Эрмосо, все эти потери пока что сложно назвать ключевыми. Байер все-таки команда настроения, если эти ребята поймают кураж, их сложно остановить.

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Бавария

В этом сезоне баварцы имеют высокие шансы снять «проклятие Кейна» и выиграть чемпионат с англичанином в составе. Сейчас клуб лидирует в Бундеслиге, опережая ближайшего преследователя на 8 очков. Команда уже вылетела из национального кубка, так что «золотого дубля» точно не будет.

Не все идеально было и в Лиге Чемпионов, где клуб занял только 12-ю строчку, отставание от топ-8 составило одно очко, из-за чего приходится играть в 1/16 финала. На этой неделе баварцы играли в самом престижном еврокубке против Селтика в гостях, где смогли одержать непростую победу со счетом 2:1, теперь дома должно быть легче.

В последнем туре чемпионата Бавария разгромила на своем поле Вердер со счетом 3:0, дубль оформил Харри Кейн, реализовав два пенальти, англичанин показывает феноменальную результативность, 21 гол и 7 результативных передач за 21 тур. Упомянутая победа стала для мюнхенского клуба седьмой подряд в чемпионате.

Предстоящий матч из-за травмы пропустит канадец Альфонсо Девис, это главная кадровая потеря, также не смогут сыграть Мальинья и Перец.

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Личные встречи

Команды дважды пересекались в этом сезоне, сначала в чемпионате сыграли 1:1, а потом в Кубке Германии Байер выиграл на выезде 1:0, здесь сильно помог сопернику Мануэль Нойер, он заработал удаление уже на 16-й минуте встречи.

Прогноз

Этот матч можно назвать «битвой за интригу», победа Баварии практически снимет вопросы о будущем чемпионе, ведь расстояние между командами увеличиться до 11 очков, а вот успех Байера позволит сократить дистанцию до пяти баллов.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Байера – 3,11, успех Баварии – 2,30, а ничья – 3,87. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Почему-то не сильно верят в высокую результативность, поэтому рискну поставить на тотал больше 3 голов за 2,15.