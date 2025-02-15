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Чемпионат Германии
Байер
15.02.2025 19:30 – FT 0 : 0
Бавария
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Германия
15 февраля 2025, 21:25 | Обновлено 15 февраля 2025, 21:37
253
0

Осталась ли интрига. Байер и Бавария сыграли в Бундеслиге

Игроки не порадовали фанов голами

15 февраля 2025, 21:25 | Обновлено 15 февраля 2025, 21:37
253
0
Осталась ли интрига. Байер и Бавария сыграли в Бундеслиге
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся важнейший матч второй части сезона чемпионата Германии. Действующий чемпион Байер принимал Баварию, которая лидирует в таблице с перевесом в 8 очков.

Победа мюнхенской команды поставила бы точку в интриге в борьбе за титул, однако тренер Байера Хаби Алонсо продлил серию без поражений в матчах с Баварией – 0:0.

Гости за всю игру не нанесли ни одного удара в створ.

Но у команды Венсана Компани остается идеальная позиция, чтобы вернуть титул в Мюнхен: у Баварии 55 очков, Байер имеет 47 пунктов.

Чемпионат Германии. 22-й тур

Байер – Бавария 0:0

Байер: Градецки, Тапсода, Мукуеле, Та, Хинкапи, Гримальдо (Шик, 90), Джака, Паласиос, Фримпонг, Телла (Адли, 86), Вирц

Бавария: Нойер, Ляймер, Упамекано, Ким, Ито (Станишич, 68), Павлович (Горецка, 69), Киммих, Олисе (Гнабри, 69), Коман (Сане, 68), Мусиала, Кейн

Турнирная таблица

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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