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  4. WADA: «Употребление Синнером клостебола не дало ему никаких преимуществ»
ATP
15 февраля 2025, 13:15 |
154
3

WADA: «Употребление Синнером клостебола не дало ему никаких преимуществ»

Официальное заявление Всемирного антидопингового агентства

15 февраля 2025, 13:15 |
154
3
WADA: «Употребление Синнером клостебола не дало ему никаких преимуществ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

15 февраля официально стало известно о том, что первая ракетка мира Янник Синнер получил дисквалификацию на 3 месяца за употребление допинга.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выпустило заявление касательного допинг-кейса итальянца:

«WADA признает, что Янник Синнер не имел намерения нарушать правила и что клостебол не дал ему никаких соревновательных преимуществ, потому что контакт с ним произошел без его ведома из-за халатности членов его команды

Тем не менее, согласно кодексу WADA и прецедентам CAS, спортсмен несет ответственность за халатность команды. Учитывая уникальность обстоятельств этого дела, оправданной признана трехмесячная дисквалификация».

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Янник Синнер WADA дисквалификация допинг
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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C.Пеклов
Аха,хтось рівніше.Кому 3 міс,кому 4 роки.
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Tower Bridge
Всю мочу сдал?
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