WADA: «Употребление Синнером клостебола не дало ему никаких преимуществ»

15 февраля официально стало известно о том, что первая ракетка мира Янник Синнер получил дисквалификацию на 3 месяца за употребление допинга.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выпустило заявление касательного допинг-кейса итальянца:

«WADA признает, что Янник Синнер не имел намерения нарушать правила и что клостебол не дал ему никаких соревновательных преимуществ, потому что контакт с ним произошел без его ведома из-за халатности членов его команды

Тем не менее, согласно кодексу WADA и прецедентам CAS, спортсмен несет ответственность за халатность команды. Учитывая уникальность обстоятельств этого дела, оправданной признана трехмесячная дисквалификация».

WADA agrees to a case resolution agreement in the case of Jannik Sinner. Read more here: https://t.co/13kesYIQUH