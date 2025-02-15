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  4. Уэлбек впервые в 2017 году ассистировал дважды в одном матче АПЛ
Англия
15 февраля 2025, 03:38 |
52
0

Уэлбек впервые в 2017 году ассистировал дважды в одном матче АПЛ

Сталося це у поєдинку проти «Челсі»

15 февраля 2025, 03:38 |
52
0
Уэлбек впервые в 2017 году ассистировал дважды в одном матче АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэнни Уэлбек

Форвард «Брайтона» Дэнни Уэлбек отметился двумя результативными передачами в матче АПЛ впервые с мая 2017 года.

15 февраля состоялся поединок 25-го тура чемпионата Англии между «Брайтоном» и «Челси». Встреча завершилась победой владельцев поля со счетом 3:0.

В последний раз Уэлбек отдал два ассиста в матче Премьер-лиги, выступая за «Арсенал» против «Эвертона».

В этой кампании английского чемпионата Дэнни принял участие в 19 поединках, отметившись 10 результативными действиями (6 голов + 4 ассиста). «Брайтон» находится на четвертом месте в лиге (12 побед, 7 ничьих, 6 поражений).

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чемпионат Англии по футболу статистика Брайтон Английская Премьер-лига Челси Брайтон - Челси Дэнни Уэлбек
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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