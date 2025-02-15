Уэлбек впервые в 2017 году ассистировал дважды в одном матче АПЛ
Сталося це у поєдинку проти «Челсі»
Форвард «Брайтона» Дэнни Уэлбек отметился двумя результативными передачами в матче АПЛ впервые с мая 2017 года.
15 февраля состоялся поединок 25-го тура чемпионата Англии между «Брайтоном» и «Челси». Встреча завершилась победой владельцев поля со счетом 3:0.
В последний раз Уэлбек отдал два ассиста в матче Премьер-лиги, выступая за «Арсенал» против «Эвертона».
В этой кампании английского чемпионата Дэнни принял участие в 19 поединках, отметившись 10 результативными действиями (6 голов + 4 ассиста). «Брайтон» находится на четвертом месте в лиге (12 побед, 7 ничьих, 6 поражений).
2 - Danny Welbeck has assisted two goals in a Premier League game for the first time since May 2017 for Arsenal (v Everton). Throwback. pic.twitter.com/JypjqvBHG2— OptaJoe (@OptaJoe) February 14, 2025
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