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WTA
14 февраля 2025, 19:13 | Обновлено 14 февраля 2025, 19:25
877
8

Обидчица Костюк выбила нейтралку и вышла в финал турнира в Катаре

Аманда Анисимова справилась с Екатериной Александровой на тысячнике в Дохе

14 февраля 2025, 19:13 | Обновлено 14 февраля 2025, 19:25
877
8
Обидчица Костюк выбила нейтралку и вышла в финал турнира в Катаре
Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова

Американская теннисистка Аманда Анисимова (WTA 41) пробилась в финал хардового турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.

В полуфинале представительница США в двух сетах уверенно переиграла «нейтралку» Екатерину Александрову (WTA 41) за 1 час и 27 минут.

WTA 1000 Доха. Хард. 1/2 финала

Екатерина Александрова – Аманда Анисимова (США) – 3:6, 3:6

Это была вторая встреча соперниц. Аманда выиграла второе очное противостояние.

В финале Анисимова сыграет против Алены Остапенко, которая ранее переиграла вторую ракетку мира Игу Свентек.

Анисимова проведет пятый финал на уровне Тура и поборется за третий трофей. На тысячниках Аманда во второй раз вышла в решающий поединок. В Торонто-2024 она уступила Джессике Пегуле.

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Аманда Анисимова Екатерина Александрова WTA Доха
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 8
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Saar
Шлюху болотну, а не "нейтралку".
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+3
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Sashamar
Об'єктивно Аманді простіше було впоратися з Катькою, ніж Марті. Саме тому, що в росіянок треба вигравати за будь-яку ціну, Марта втрачає холоднокровність і починає нервувати. На Анісімову нічого не тисло, до Росії вона має не більше відношення, ніж американки з китайськими прізвищами до Китаю.
А що на Фунтика з мультфільму схожа, так той, між іншим, відмовився малечу обманювати 
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0
Сергій Юрійович
Бувших руських не буває. Під яким би прапором чи без, вони не були.
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-4
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Forever_Love_Rybakinu
😢На жаль. Катюша💓 заслуговувала на більше, вибила 1 і 5 ракеток з різницею в два дні, а програти 41й...
Але вона все одно створило диво, дякуємо за турнір!👏👏👏 😊
Тепер усіма серцями за Альонку❤️🇱🇻 у фіналі✊
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-5
Первый Среди Равных
Поздравляю Анисимову. Моя любимая тёлочка.
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-6
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