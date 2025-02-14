Обидчица Костюк выбила нейтралку и вышла в финал турнира в Катаре
Аманда Анисимова справилась с Екатериной Александровой на тысячнике в Дохе
Американская теннисистка Аманда Анисимова (WTA 41) пробилась в финал хардового турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.
В полуфинале представительница США в двух сетах уверенно переиграла «нейтралку» Екатерину Александрову (WTA 41) за 1 час и 27 минут.
WTA 1000 Доха. Хард. 1/2 финала
Екатерина Александрова – Аманда Анисимова (США) – 3:6, 3:6
Это была вторая встреча соперниц. Аманда выиграла второе очное противостояние.
В финале Анисимова сыграет против Алены Остапенко, которая ранее переиграла вторую ракетку мира Игу Свентек.
Анисимова проведет пятый финал на уровне Тура и поборется за третий трофей. На тысячниках Аманда во второй раз вышла в решающий поединок. В Торонто-2024 она уступила Джессике Пегуле.
Have a day @AnisimovaAmanda!👏— wta (@WTA) February 14, 2025
She is into her second WTA 1000 final after defeating Alexandrova 6-3, 6-3. #QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/NmjkihbuTf
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Тепер усіма серцями за Альонку❤️🇱🇻 у фіналі✊