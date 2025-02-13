Ливерпуль – самая результативная команда этого сезона АПЛ
Команда Слота первой пересекла отметку в 50 забитых мячей в чемпионате
«Ливерпуль» в этом розыгрыше АПЛ забил наибольшее количество голов среди всех команд чемпионата (57).
12 февраля состоялась встреча 24-го тура английского чемпионата между «Эвертоном» и «Ливерпулем». Поединок завершился ничьей со счетом 2:2. Тарковси сравнял счет на 90+8 минуте матча.
Среди всех клубов лиги команда Арне Слота пока единственная, которая пересекла отметку в 50 забитых мячей. Больше всего голов за «мерсисайдцев» в Премьер-лиге забили Мохамед Салах (22), Луис Диас (8) и Коди Гакпо (8).
В этой кампании АПЛ «Ливерпуль» занимает первую строчку в турнирной таблице соревнования, имея в активе 57 очков (17 побед, 6 ничьих, 1 поражение).
Liverpool are the only team to score 50+ goals this PL season.— StatMuse FC (@statmusefc) February 12, 2025
They have scored 56. pic.twitter.com/cVM5T7iF7H
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