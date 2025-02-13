Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль – самая результативная команда этого сезона АПЛ
Англия
13 февраля 2025, 18:42 |
110
0

Ливерпуль – самая результативная команда этого сезона АПЛ

Команда Слота первой пересекла отметку в 50 забитых мячей в чемпионате

13 февраля 2025, 18:42 |
110
0
Ливерпуль – самая результативная команда этого сезона АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» в этом розыгрыше АПЛ забил наибольшее количество голов среди всех команд чемпионата (57).

12 февраля состоялась встреча 24-го тура английского чемпионата между «Эвертоном» и «Ливерпулем». Поединок завершился ничьей со счетом 2:2. Тарковси сравнял счет на 90+8 минуте матча.

Среди всех клубов лиги команда Арне Слота пока единственная, которая пересекла отметку в 50 забитых мячей. Больше всего голов за «мерсисайдцев» в Премьер-лиге забили Мохамед Салах (22), Луис Диас (8) и Коди Гакпо (8).

В этой кампании АПЛ «Ливерпуль» занимает первую строчку в турнирной таблице соревнования, имея в активе 57 очков (17 побед, 6 ничьих, 1 поражение).

По теме:
В Арсенале подтвердили, что Хаверцу нужна операция
Игрок команды АПЛ получил желтую «в подарок брату». Грозит наказание
Челси остался без ведущего бомбардира. Игрок получил серьезную травму
Ливерпуль Эвертон чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Эвертон - Ливерпуль Мохамед Салах Луис Диас Коди Гакпо
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Защитник Ювентуса лишился Maserati Levante Trofeo из-за алкоголя за рулем
Футбол | 13 февраля 2025, 18:55 0
Защитник Ювентуса лишился Maserati Levante Trofeo из-за алкоголя за рулем
Защитник Ювентуса лишился Maserati Levante Trofeo из-за алкоголя за рулем

Даниэль Ругани нарушил ПДД еще в 2023 году

Костюк в борьбе. Определены все четвертьфинальные пары супертурнира в Дохе
Теннис | 13 февраля 2025, 07:01 4
Костюк в борьбе. Определены все четвертьфинальные пары супертурнира в Дохе
Костюк в борьбе. Определены все четвертьфинальные пары супертурнира в Дохе

Марта прошла Магду Линетт и далее сыграет против Аманды Анисимовой

Будущий первый номер? На тренировке Динамо появился 17-летний вратарь
Футбол | 13.02.2025, 13:11
Будущий первый номер? На тренировке Динамо появился 17-летний вратарь
Будущий первый номер? На тренировке Динамо появился 17-летний вратарь
Миколенко сделал важный навес. Эвертон вырвал ничью у Ливерпуля на 90+8-й
Футбол | 12.02.2025, 23:37
Миколенко сделал важный навес. Эвертон вырвал ничью у Ливерпуля на 90+8-й
Миколенко сделал важный навес. Эвертон вырвал ничью у Ливерпуля на 90+8-й
Фергюсон назвав лучшую команду в истории футбола
Футбол | 13.02.2025, 03:09
Фергюсон назвав лучшую команду в истории футбола
Фергюсон назвав лучшую команду в истории футбола
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс Льюис оценил шансы Дюбуа в реванше против Усика
Леннокс Льюис оценил шансы Дюбуа в реванше против Усика
13.02.2025, 07:50 4
Бокс
Гвардиола признался, в чем Реал сейчас лучше Барселоны
Гвардиола признался, в чем Реал сейчас лучше Барселоны
11.02.2025, 20:18
Футбол
Манчестер Сити – Реал Мадрид – 2:3. Супершоу в ЛЧ. Видео голов и обзор
Манчестер Сити – Реал Мадрид – 2:3. Супершоу в ЛЧ. Видео голов и обзор
12.02.2025, 00:23 2
Футбол
Мбаппе запросил трансфер суперзвезды в Реал. Известен ответ руководства
Мбаппе запросил трансфер суперзвезды в Реал. Известен ответ руководства
11.02.2025, 19:29 1
Футбол
Аль-Шейх назвал место Усика в списке лучших боксеров современности
Аль-Шейх назвал место Усика в списке лучших боксеров современности
12.02.2025, 08:30 2
Бокс
Денис БЕРИНЧИК: «Я попал в тюрьму»
Денис БЕРИНЧИК: «Я попал в тюрьму»
11.02.2025, 20:35
Бокс
Буффон назвал трех лучших футболистов, которых видел в жизни
Буффон назвал трех лучших футболистов, которых видел в жизни
12.02.2025, 09:14 1
Футбол
Во Львове будет еще одна команда мастеров. Ее тренирует экс-игрок Карпат
Во Львове будет еще одна команда мастеров. Ее тренирует экс-игрок Карпат
12.02.2025, 18:00 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем