«Ливерпуль» в этом розыгрыше АПЛ забил наибольшее количество голов среди всех команд чемпионата (57).

12 февраля состоялась встреча 24-го тура английского чемпионата между «Эвертоном» и «Ливерпулем». Поединок завершился ничьей со счетом 2:2. Тарковси сравнял счет на 90+8 минуте матча.

Среди всех клубов лиги команда Арне Слота пока единственная, которая пересекла отметку в 50 забитых мячей. Больше всего голов за «мерсисайдцев» в Премьер-лиге забили Мохамед Салах (22), Луис Диас (8) и Коди Гакпо (8).

В этой кампании АПЛ «Ливерпуль» занимает первую строчку в турнирной таблице соревнования, имея в активе 57 очков (17 побед, 6 ничьих, 1 поражение).

