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  4. Любимая жертва. Кейн забил наибольшее количество голов в ворота Шмейхеля
Лига чемпионов
13 февраля 2025, 06:32 |
213
0

Любимая жертва. Кейн забил наибольшее количество голов в ворота Шмейхеля

Гарри не забил ни одному голкиперу больше голов, чем Касперу

13 февраля 2025, 06:32 |
213
0
Любимая жертва. Кейн забил наибольшее количество голов в ворота Шмейхеля
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн забил 19 голов в ворота Каспера Шмайхеля за свою карьеру на клубном и международном уровне.

12 февраля состоялся первый поединок 1/16 финала Лиги чемпионов между «Селтиком» и «Баварией». Встреча завершилась победой гостей со счетом 1:2.

Гарри забил Шмайхелю на пять голов больше, чем в ворота любого другого голкипера.

В этой кампании ЛЧ Кейн принял участие в 8 матчах, забил 7 мячей и отдал одну результативную передачу.

Ответный матч между командами состоится 18 февраля в Мюнхене на домашней арене «Баварии», которая имеет преимущество в один забитый мяч.

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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