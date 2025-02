Любимая жертва. Кейн забил наибольшее количество голов в ворота Шмейхеля

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн забил 19 голов в ворота Каспера Шмайхеля за свою карьеру на клубном и международном уровне.

12 февраля состоялся первый поединок 1/16 финала Лиги чемпионов между «Селтиком» и «Баварией». Встреча завершилась победой гостей со счетом 1:2.

Гарри забил Шмайхелю на пять голов больше, чем в ворота любого другого голкипера.

В этой кампании ЛЧ Кейн принял участие в 8 матчах, забил 7 мячей и отдал одну результативную передачу.

Ответный матч между командами состоится 18 февраля в Мюнхене на домашней арене «Баварии», которая имеет преимущество в один забитый мяч.

19 - Harry Kane has scored 19 goals against Kasper Schmeichel in his career for club and country, five more than he has scored against any other goalkeeper. Chesney. pic.twitter.com/WJUdmOP0NZ