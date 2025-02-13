Любимая жертва. Кейн забил наибольшее количество голов в ворота Шмейхеля
Гарри не забил ни одному голкиперу больше голов, чем Касперу
Нападающий «Баварии» Гарри Кейн забил 19 голов в ворота Каспера Шмайхеля за свою карьеру на клубном и международном уровне.
12 февраля состоялся первый поединок 1/16 финала Лиги чемпионов между «Селтиком» и «Баварией». Встреча завершилась победой гостей со счетом 1:2.
Гарри забил Шмайхелю на пять голов больше, чем в ворота любого другого голкипера.
В этой кампании ЛЧ Кейн принял участие в 8 матчах, забил 7 мячей и отдал одну результативную передачу.
Ответный матч между командами состоится 18 февраля в Мюнхене на домашней арене «Баварии», которая имеет преимущество в один забитый мяч.
19 - Harry Kane has scored 19 goals against Kasper Schmeichel in his career for club and country, five more than he has scored against any other goalkeeper. Chesney. pic.twitter.com/WJUdmOP0NZ— OptaJoe (@OptaJoe) February 12, 2025
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