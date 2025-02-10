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Испания
10 февраля 2025, 04:30 |
16
0

Варгас – первый швейцарец в истории Ла Лиги, забивший в ворота Барселоны

«Севилья» разгромно проиграла »каталонцам»

10 февраля 2025, 04:30 |
16
0
Варгас – первый швейцарец в истории Ла Лиги, забивший в ворота Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Варгас

Нападающий «Севильи» Рубен Варгас стал первым швейцарским игроком в истории Ла Лиги, который забил гол в матче против «Барселоны».

9 февраля состоялся поединок 23-го тура чемпионата Испании между «Севильей» и «Барселоной». Встреча завершилась разгромной победой «каталонцев» со счетом 4:1.

Также Варгас стал седьмым швейцарским игроком в истории Ла Лиги, который отметился забитым мячом.

В этой кампании испанского чемпионата Рубен принял участие в 5 матчах. «Севилья» находится на 13-м месте в таблице лиги (7 побед, 7 ничьих, 9 поражений), «Барселона» – на третьем (15 побед, 3 ничьи, 5 поражений).

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Барселона Севилья чемпионат Испании по футболу статистика Ла Лига Севилья - Барселона Рубен Варгас
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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