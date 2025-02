Варгас – первый швейцарец в истории Ла Лиги, забивший в ворота Барселоны

Нападающий «Севильи» Рубен Варгас стал первым швейцарским игроком в истории Ла Лиги, который забил гол в матче против «Барселоны».

9 февраля состоялся поединок 23-го тура чемпионата Испании между «Севильей» и «Барселоной». Встреча завершилась разгромной победой «каталонцев» со счетом 4:1.

Также Варгас стал седьмым швейцарским игроком в истории Ла Лиги, который отметился забитым мячом.

В этой кампании испанского чемпионата Рубен принял участие в 5 матчах. «Севилья» находится на 13-м месте в таблице лиги (7 побед, 7 ничьих, 9 поражений), «Барселона» – на третьем (15 побед, 3 ничьи, 5 поражений).

