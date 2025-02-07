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  4. Ариведерчи, Стеф! Квалифаер в Роттердаме после Медведева выбил и Циципаса
ATP
07 февраля 2025, 17:45 | Обновлено 07 февраля 2025, 17:46
233
1

Ариведерчи, Стеф! Квалифаер в Роттердаме после Медведева выбил и Циципаса

Маттиа Беллуччи в двух сетах разобрал грека в четвертьфинале пятисотника в Нидерландах

07 февраля 2025, 17:45 | Обновлено 07 февраля 2025, 17:46
233
1
Ариведерчи, Стеф! Квалифаер в Роттердаме после Медведева выбил и Циципаса
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттиа Беллуччи

23-летний итальянский теннисист Маттиа Беллуччи (АТР 92) вышел в полуфинал турнира АТР 500 в Роттердаме, Нидерланды.

В 3-м раунде итальянец, который прошел сито отбора, в двух сетах сотворил очередную сенсацию. На этот раз он переиграл 12-го номера АТР Стефаноса Циципаса (Греция).

ATP 500 Роттердам. Хард в помещении. 1/4 финала

Стефанос Циципас (Греция) [6] – Маттиа Беллуччи (Италия) [Q] – 4:6, 2:6

Это была первая встреча соперников.

Беллуччи в Роттердаме, помимо Стефаноса, также выиграл у троих нидерландцев (квалификация + 1-й раунд), а во 2-м круге справился с пятой ракеткой мира Даниилом Медведевым.

До пятисотника в Нидерландах Беллуччи трижды играл против представителей топ-20 и проиграл все три матча. Теперь у него две такие победы.

Беллуччи впервые в карьере вышел в полуфинал на уровне Тура. За выход в решающий поединок Маттиа поборется против третьего сеяного Алекса де Минаура (Австралия, ATP 8), который ранее одолел Даниэля Альтмайера (Германия, ATP 93) 6:1, 6:4.

В LIVE-рейтинга АТР Маттиа поднялся на 68-ю строчку.

Getty Images/Global Images Ukraine. Маттиа Беллуччи и Стефанос Циципас
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттиа Беллуччи
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттиа Беллуччи
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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T-800
неплохо так пройти связку медведя--и--цыпу...))
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