Ариведерчи, Стеф! Квалифаер в Роттердаме после Медведева выбил и Циципаса

23-летний итальянский теннисист Маттиа Беллуччи (АТР 92) вышел в полуфинал турнира АТР 500 в Роттердаме, Нидерланды.

В 3-м раунде итальянец, который прошел сито отбора, в двух сетах сотворил очередную сенсацию. На этот раз он переиграл 12-го номера АТР Стефаноса Циципаса (Греция).

ATP 500 Роттердам. Хард в помещении. 1/4 финала

Стефанос Циципас (Греция) [6] – Маттиа Беллуччи (Италия) [Q] – 4:6, 2:6

Это была первая встреча соперников.

Беллуччи в Роттердаме, помимо Стефаноса, также выиграл у троих нидерландцев (квалификация + 1-й раунд), а во 2-м круге справился с пятой ракеткой мира Даниилом Медведевым.

До пятисотника в Нидерландах Беллуччи трижды играл против представителей топ-20 и проиграл все три матча. Теперь у него две такие победы.

Беллуччи впервые в карьере вышел в полуфинал на уровне Тура. За выход в решающий поединок Маттиа поборется против третьего сеяного Алекса де Минаура (Австралия, ATP 8), который ранее одолел Даниэля Альтмайера (Германия, ATP 93) 6:1, 6:4.

В LIVE-рейтинга АТР Маттиа поднялся на 68-ю строчку.

INCREDIBLE SCENES 🙌



The moment Qualifier Bellucci secured his second Top 20 win in 2 matches, defeating Tsitsipas to reach the semi-finals!#abnamroopen pic.twitter.com/vixBgPtPkn