Стефанос Циципас – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала выставочного турнира Six Kings Slam
15 октября второй номер мирового рейтинга АТР Янник Синнер начнет выступления на выставочном турнире Six Kings Slam 2025.
В четвертьфинале Янник сыграет против представителя Греции Стефаноса Циципаса (АТР 24). Встреча начнется ориентировочно в 21:30 по Киеву.
Синнер ранее девять раз играл против Циципаса на уровне Тура. Счет 6:3 в пользу грека.
Победитель противостояния в полуфинале поборется с Новаком Джоковичем.
