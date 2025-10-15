Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Стефанос Циципас – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
15 октября 2025, 21:20 | Обновлено 15 октября 2025, 21:22
202
0

Стефанос Циципас – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала выставочного турнира Six Kings Slam

Янник Синнер и Стефанос Циципас

15 октября второй номер мирового рейтинга АТР Янник Синнер начнет выступления на выставочном турнире Six Kings Slam 2025.

В четвертьфинале Янник сыграет против представителя Греции Стефаноса Циципаса (АТР 24). Встреча начнется ориентировочно в 21:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Синнер ранее девять раз играл против Циципаса на уровне Тура. Счет 6:3 в пользу грека.

Победитель противостояния в полуфинале поборется с Новаком Джоковичем.

📺 Видеотрансляция

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
