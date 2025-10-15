Стефанос Циципас – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 октября второй номер мирового рейтинга АТР Янник Синнер начнет выступления на выставочном турнире Six Kings Slam 2025.

В четвертьфинале Янник сыграет против представителя Греции Стефаноса Циципаса (АТР 24). Встреча начнется ориентировочно в 21:30 по Киеву.

Синнер ранее девять раз играл против Циципаса на уровне Тура. Счет 6:3 в пользу грека.

Победитель противостояния в полуфинале поборется с Новаком Джоковичем.