Игровой день в Роттердаме: Медведев опозорился, два отказа топ-теннисистов
5 февраля завершились матчи 1-го раунда пятисотника, а также прошли две встречи 1/8 финала
5 февраля на турнире АТР 500 в Роттердаме (Нидерланды) состоялся третий игровой день.
В среду были завершены все матчи 1-го раунда, а также прошли две встречи 1/8 финала.
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим, который до старта в Нидерландах стал чемпионом в Монпелье, досрочно завершил поединок 1-го круга против Андреа Вавассори. После проигранного второго сета Феликс отказался продолжать игру. Итальянец далее встретится с лидером посева Карлосом Алькарасом.
Из-за повреждения свой матч 1/8 финала не сумел доиграть и Иржи Легечка. Хуберт Хуркач выиграл первый сет у чеха со счетом 7:5, взял стартовые два гейма второй партии, а затем Легечка снялся.
Главная сенсация, а заодно и радость дня – поражения Даниила Медведева квалифаеру Маттиа Беллуччи. Итальянский теннисист добыл победу в трех сетах. В четвертьфинале Беллуччи встретится с победителем противостояния Стефанос Циципас – Талон Грикспор.
5 февраля свои матчи также выиграли Даниэль Альтмайер, Артур Фис, Фабиан Марожан и Таллон Грикспор.
Результаты игрового дня на турнире АТР 500 в Роттердаме:
- Александар Ковачевич – Даниэль Альтмайер [LL] – 6:1, 4:6 3:6
- Артур Фис [7] – Констан Лестьенн [Q] – 6:7 (4:7), 6:2, 6:1
- Ян-Леннард Штруфф – Фабиан Марожан – 3:6, 6:4, 6:7 (3:7)
- Андреа Вавассори [Q] – Феликс Оже-Альяссим – 6:7 (3:7), 6:4, RET., Оже
- Маттео Берреттини – Таллон Грикспор – 3:6, 7:6 (7:2), 6:7 (4:7)
- Маттиа Беллуччи [Q] – Даниил Медведев [2] – 6:3, 6:7 (6:8), 6:3
- Иржи Легечка – Хуберт Хуркач [8] – 5:7, 0:2, RET., Легечка
Фотогалерея третьего игрового дня в Роттердаме
Видеообзор матча Маттиа Белуччи – Даниил Медведев
Видеообзор матчей третьего игрового дня
Верхняя часть сетки турнира в Роттердаме
Нижняя часть сетки турнира в Роттердаме
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