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  4. Игровой день в Роттердаме: Медведев опозорился, два отказа топ-теннисистов
ATP
06 февраля 2025, 03:13 |
227
0

Игровой день в Роттердаме: Медведев опозорился, два отказа топ-теннисистов

5 февраля завершились матчи 1-го раунда пятисотника, а также прошли две встречи 1/8 финала

06 февраля 2025, 03:13 |
227
0
Игровой день в Роттердаме: Медведев опозорился, два отказа топ-теннисистов
ATP. Маттиа Беллуччи

5 февраля на турнире АТР 500 в Роттердаме (Нидерланды) состоялся третий игровой день.

В среду были завершены все матчи 1-го раунда, а также прошли две встречи 1/8 финала.

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим, который до старта в Нидерландах стал чемпионом в Монпелье, досрочно завершил поединок 1-го круга против Андреа Вавассори. После проигранного второго сета Феликс отказался продолжать игру. Итальянец далее встретится с лидером посева Карлосом Алькарасом.

Из-за повреждения свой матч 1/8 финала не сумел доиграть и Иржи Легечка. Хуберт Хуркач выиграл первый сет у чеха со счетом 7:5, взял стартовые два гейма второй партии, а затем Легечка снялся.

Главная сенсация, а заодно и радость дня – поражения Даниила Медведева квалифаеру Маттиа Беллуччи. Итальянский теннисист добыл победу в трех сетах. В четвертьфинале Беллуччи встретится с победителем противостояния Стефанос Циципас – Талон Грикспор.

5 февраля свои матчи также выиграли Даниэль Альтмайер, Артур Фис, Фабиан Марожан и Таллон Грикспор.

Результаты игрового дня на турнире АТР 500 в Роттердаме:

  • Александар Ковачевич – Даниэль Альтмайер [LL] – 6:1, 4:6 3:6
  • Артур Фис [7] – Констан Лестьенн [Q] – 6:7 (4:7), 6:2, 6:1
  • Ян-Леннард Штруфф – Фабиан Марожан – 3:6, 6:4, 6:7 (3:7)
  • Андреа Вавассори [Q] – Феликс Оже-Альяссим – 6:7 (3:7), 6:4, RET., Оже
  • Маттео Берреттини – Таллон Грикспор – 3:6, 7:6 (7:2), 6:7 (4:7)
  • Маттиа Беллуччи [Q] – Даниил Медведев [2] – 6:3, 6:7 (6:8), 6:3
  • Иржи Легечка – Хуберт Хуркач [8] – 5:7, 0:2, RET., Легечка

Фотогалерея третьего игрового дня в Роттердаме

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Видеообзор матча Маттиа Белуччи – Даниил Медведев

Видеообзор матчей третьего игрового дня

Верхняя часть сетки турнира в Роттердаме

Нижняя часть сетки турнира в Роттердаме

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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