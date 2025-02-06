Игровой день в Роттердаме: Медведев опозорился, два отказа топ-теннисистов

5 февраля на турнире АТР 500 в Роттердаме (Нидерланды) состоялся третий игровой день.

В среду были завершены все матчи 1-го раунда, а также прошли две встречи 1/8 финала.

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим, который до старта в Нидерландах стал чемпионом в Монпелье, досрочно завершил поединок 1-го круга против Андреа Вавассори. После проигранного второго сета Феликс отказался продолжать игру. Итальянец далее встретится с лидером посева Карлосом Алькарасом.

Из-за повреждения свой матч 1/8 финала не сумел доиграть и Иржи Легечка. Хуберт Хуркач выиграл первый сет у чеха со счетом 7:5, взял стартовые два гейма второй партии, а затем Легечка снялся.

Главная сенсация, а заодно и радость дня – поражения Даниила Медведева квалифаеру Маттиа Беллуччи. Итальянский теннисист добыл победу в трех сетах. В четвертьфинале Беллуччи встретится с победителем противостояния Стефанос Циципас – Талон Грикспор.

5 февраля свои матчи также выиграли Даниэль Альтмайер, Артур Фис, Фабиан Марожан и Таллон Грикспор.

Результаты игрового дня на турнире АТР 500 в Роттердаме:

Александар Ковачевич – Даниэль Альтмайер [LL] – 6:1, 4:6 3:6

Александар Ковачевич – [LL] – 6:1, 4:6 3:6 Артур Фис [7] – Констан Лестьенн [Q] – 6:7 (4:7), 6:2, 6:1

[7] – Констан Лестьенн [Q] – 6:7 (4:7), 6:2, 6:1 Ян-Леннард Штруфф – Фабиан Марожан – 3:6, 6:4, 6:7 (3:7)

Ян-Леннард Штруфф – – 3:6, 6:4, 6:7 (3:7) Андреа Вавассори [Q] – Феликс Оже-Альяссим – 6:7 (3:7), 6:4, RET., Оже

[Q] – Феликс Оже-Альяссим – 6:7 (3:7), 6:4, RET., Оже Маттео Берреттини – Таллон Грикспор – 3:6, 7:6 (7:2), 6:7 (4:7)

Маттео Берреттини – – 3:6, 7:6 (7:2), 6:7 (4:7) Маттиа Беллуччи [Q] – Даниил Медведев [2] – 6:3, 6:7 (6:8), 6:3

[Q] – Даниил Медведев [2] – 6:3, 6:7 (6:8), 6:3 Иржи Легечка – Хуберт Хуркач [8] – 5:7, 0:2, RET., Легечка

Фотогалерея третьего игрового дня в Роттердаме

Видеообзор матча Маттиа Белуччи – Даниил Медведев

Видеообзор матчей третьего игрового дня

Верхняя часть сетки турнира в Роттердаме

Нижняя часть сетки турнира в Роттердаме