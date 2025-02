Ливерпуль не проигрывает Тоттенхэму на Энфилде 15 матчей подряд

«Ливерпуль» в последних 15 матчах против «Тоттенхэма» на «Энфилде» не проиграл ни одного матча (11 побед, 4 ничьи, 36 забитых, 17 пропущенных).

6 февраля состоялся поединок 1/2 финала Кубка английской лиги между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «мерсисайдцев». «Ливерпуль» выходит в финал турнира по сумме двух встреч (4:1).

Последнее поражение «мерсисайдцев» от «шпор» на домашней арене было в сезоне 2010/11 (2:0 в пользу «Тоттенхэма»).

16 марта в Лондоне на «Уэмбли» состоится финал Кубка Англии между командами «Ливерпуль» и «Ньюкасл».

Liverpool's last 15 games against Tottenham at Anfield:



DWWWDWWDWWWDWWW



◉ Goals: 36

◉ Conceded: 17



A place at Wembley was never in doubt... 😅 pic.twitter.com/TEshZ2O1sJ