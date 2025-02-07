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Кубок Испании
07 февраля 2025, 13:42 |
69
0

Впервые с сезона 2005/06 Барселона на выезде забила 4 гола за 30 минут

«Каталонцы» второй раз в этом сезоне громят «Валенсию»

07 февраля 2025, 13:42 |
69
0
Впервые с сезона 2005/06 Барселона на выезде забила 4 гола за 30 минут
Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» впервые с сезона 2005/06 в выездном матче отметилась 4 забитыми мячами за 30 минут первого тайма.

6 февраля состоялась игра 1/4 финала Кубка Испании между «Валенсией» и «Барселоной». Встреча завершилась разгромной победой «каталонцев» со счетом 5:0.

За последние 9 лет «Барселона» лишь дважды забивала 4 гола в первые 30 минут матча, причем оба поединка состоялись в этом сезоне против «Валенсии»: 26 января в Ла Лиге на домашней арене (7:1) и 6 февраля в Кубке Испании на выезде (5:0).

12 февраля состоится жеребьевка 1/2 финала Кубка Испании, где определится следующий соперник «Барселоны» в турнире.

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Барселона Валенсия статистика Кубок Испании по футболу Валенсия - Барселона
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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