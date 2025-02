Впервые с сезона 2005/06 Барселона на выезде забила 4 гола за 30 минут

«Барселона» впервые с сезона 2005/06 в выездном матче отметилась 4 забитыми мячами за 30 минут первого тайма.

6 февраля состоялась игра 1/4 финала Кубка Испании между «Валенсией» и «Барселоной». Встреча завершилась разгромной победой «каталонцев» со счетом 5:0.

За последние 9 лет «Барселона» лишь дважды забивала 4 гола в первые 30 минут матча, причем оба поединка состоялись в этом сезоне против «Валенсии»: 26 января в Ла Лиге на домашней арене (7:1) и 6 февраля в Кубке Испании на выезде (5:0).

12 февраля состоится жеребьевка 1/2 финала Кубка Испании, где определится следующий соперник «Барселоны» в турнире.

