Ливерпуль – рекордсмен по количеству выходов в финалы Кубка Англии

«Ливерпуль» стал первой командой в истории Кубка Англии, которая 15 раз выходила в финал.

6 февраля состоялся матч 1/2 финала Кубка английской лиги между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом». Поединок завершился со счетом 4:0 в пользу «мерсисайдцев». «Ливерпуль» выходит в финал турнира по сумме двух встреч (4:1).

В 10 из 14 проведенных финалов кубка «мерсисайдцы» одержали победу. Последний раз это произошло в 2024 году, когда они одолели «Челси».

16 марта в Лондоне на «Уэмбли» состоится финал Кубка Англии между командами «Ливерпуль» и «Ньюкасл».

Liverpool are the first side in EFL Cup history to reach the final 15 times.



🥈 1978

🏆1981

🏆1982

🏆1983

🏆1984

🥈1987

🏆1995

🏆2001

🏆2003

🥈2005

🏆2012

🥈2016

🏆2022

🏆2024

❓2025



