Ливерпуль – рекордсмен по количеству выходов в финалы Кубка Англии
Соперником «мерсисайдцев» в матче за трофей будет «Ньюкасл»
«Ливерпуль» стал первой командой в истории Кубка Англии, которая 15 раз выходила в финал.
6 февраля состоялся матч 1/2 финала Кубка английской лиги между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом». Поединок завершился со счетом 4:0 в пользу «мерсисайдцев». «Ливерпуль» выходит в финал турнира по сумме двух встреч (4:1).
В 10 из 14 проведенных финалов кубка «мерсисайдцы» одержали победу. Последний раз это произошло в 2024 году, когда они одолели «Челси».
16 марта в Лондоне на «Уэмбли» состоится финал Кубка Англии между командами «Ливерпуль» и «Ньюкасл».
Liverpool are the first side in EFL Cup history to reach the final 15 times.— Squawka (@Squawka) February 6, 2025
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❓2025
They're 90 minutes away from a record 11th League Cup trophy. pic.twitter.com/p3aNLF8ZI6
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