Ливерпуль – рекордсмен по количеству выходов в финалы Кубка Англии

«Ливерпуль» стал первой командой в истории Кубка Англии, которая 15 раз выходила в финал.

6 февраля состоялся матч 1/2 финала Кубка английской лиги между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом». Поединок завершился со счетом 4:0 в пользу «мерсисайдцев». «Ливерпуль» выходит в финал турнира по сумме двух встреч (4:1).

В 10 из 14 проведенных финалов кубка «мерсисайдцы» одержали победу. Последний раз это произошло в 2024 году, когда они одолели «Челси».

16 марта в Лондоне на «Уэмбли» состоится финал Кубка Англии между командами «Ливерпуль» и «Ньюкасл».