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Кубок Англии
07 февраля 2025, 01:31 |
41
0

Ливерпуль – рекордсмен по количеству выходов в финалы Кубка Англии

Соперником «мерсисайдцев» в матче за трофей будет «Ньюкасл»

07 февраля 2025, 01:31 |
41
0
Ливерпуль – рекордсмен по количеству выходов в финалы Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» стал первой командой в истории Кубка Англии, которая 15 раз выходила в финал.

6 февраля состоялся матч 1/2 финала Кубка английской лиги между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом». Поединок завершился со счетом 4:0 в пользу «мерсисайдцев». «Ливерпуль» выходит в финал турнира по сумме двух встреч (4:1).

В 10 из 14 проведенных финалов кубка «мерсисайдцы» одержали победу. Последний раз это произошло в 2024 году, когда они одолели «Челси».

16 марта в Лондоне на «Уэмбли» состоится финал Кубка Англии между командами «Ливерпуль» и «Ньюкасл».

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Ливерпуль Тоттенхэм Кубок английской лиги по футболу Ливерпуль - Тоттенхэм статистика рекорд
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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